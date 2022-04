Frauen 3. Liga Auswärtssieg für Niederbipp gegen Grenchen 15 – Sara Diemand entscheidet Spiel Niederbipp gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Grenchen 15 2:1. 28.04.2022, 01.15 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Laura Büttler für Niederbipp. In der 49. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 59. Minute hergestellt: Marina Güggi traf für Grenchen 15. Sara Diemand sorgte in der 63. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Niederbipp. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Niederbipp zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Niederbipp um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 2. Für Niederbipp ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen.

Für Niederbipp geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (1. Mai) statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 8. und damit letzten Platz. Grenchen 15 hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Grenchen 15 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Fortuna Olten (Platz 4). Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Niederbipp b 1:2 (0:0) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 49. Laura Büttler 0:1. 59. Marina Güggi 1:1. 63. Sara Diemand 1:2. – Grenchen 15: Nora Hasen, Janina Ryhn, Silvia Häni, Angela Bertini, Laura Lo Giudice, Sophie Ankes, Angela Anna Gäumann, Sarina Schwab, Nicole Adam, Jennifer Morgenthaler, Sonja Yvonne Marie. – Niederbipp: Annina Allemann, Andrea Stucki, Evelyn Ritter, Rahel Gygax, Manuela Dähler, Nubya Baio, Fabiene Margerite Kiala, Laura Büttler, Sara Diemand, Tanja Grolimund, Nurfa Yorlany Caro Reynoso. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

