4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Dulliken gegen Oensingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Dulliken behielt im Spiel gegen Oensingen am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 29.04.2022, 00.30 Uhr

(chm)

Dulliken geriet zunächst in Rückstand, als Emir Avdulovic in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oensingen gelang. In der 26. Minute glich Dulliken jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Ennio D Onofrio und Batuhan Karayel.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Dulliken um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Dulliken hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Härkingen. Das Spiel findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Oensingen hat bisher sechsmal gewonnen und zehnmal verloren.

Oensingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hägendorf (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Oensingen - FC Dulliken 1:2 (1:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 18. Emir Avdulovic 1:0. 26. Ennio D Onofrio 1:1. 90. Batuhan Karayel 1:2. – Oensingen: Igor Vukojevic, Gabriel Bua, Dominik Simani, Nicola Zbären, Jeremy Pfister, Rinor Beqiri, Nikola Celikic, Emir Avdulovic, Michele Intelisano, Livio Studer, Luan Neuhaus. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Jan Schönbucher, Roland Hagmann, Nurettin Özdemir, Mike Lang, Ennio D Onofrio, Andrin Lütolf, Nicola Suter, Tobia Gaffuri, Serdar Özdemir. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

