4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Blustavia gegen Bellach – Siegestreffer durch Eigentor Bellach lag gegen Blustavia deutlich vorne, nämlich 2:0 (30. Minute) - und verlor dennoch. Blustavia feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Bellach: Dagmawi Kana brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Dagmawi Kana für Bellach auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Ugur Pozan sorgte in der 61. Minute für Blustavia für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand war in der 68. Minute hergestellt: Elia Leiser traf für Blustavia. In der 70. Minute war es an Ugur Pozan, Blustavia 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 75, als Lavdrim Veselji für Bellach erfolgreich war. Ein Eigentor von Sven Müller brachte in der 79. Minute die 4:3-Führung für Blustavia.

Bei Bellach sah Miran Junuzi (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Miran Junuzi (65.) und Sven Müller (67.). Eine Verwarnung gab es für Blustavia, nämlich für Tobias Steinmüller (77.).

Zahlreiche Gegentore sind für Bellach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 33 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Blustavia um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 5. Blustavia hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bettlach (Platz 10). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Bellach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 9. Für Bellach ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bellach gingen unentschieden aus.

Bellach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Selzach a (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Bellach - SC Blustavia 3:4 (2:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 22. Dagmawi Kana 1:0. 30. Dagmawi Kana 2:0. 61. Ugur Pozan 2:1. 68. Elia Leiser 2:2. 70. Ugur Pozan 2:3. 75. Lavdrim Veselji 3:3. 79. Eigentor (Sven Müller) 3:4. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Sven Müller, Faredin Hetemi, Yitbarek Kana, Ensar Jasari, Ilaz Gashi, Miran Junuzi, Gjelbrim Elezi, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Blustavia: Daniel Lopez, Arian Gashi, Elia Leiser, Gökten Figenergül, Giuseppe Cioffi, Luca Grillo, Levin Acikgöz, Ahmad Alshmare, Ahmed Mustafa, Ugur Pozan, Giovanni Tesoro. – Verwarnungen: 65. Miran Junuzi, 67. Sven Müller, 77. Tobias Steinmüller – Ausschluss: 89. Miran Junuzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

