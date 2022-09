2. Liga Auswärtserfolg für Lommiswil gegen Trimbach – Cyrill Sonderegger mit Siegtor Lommiswil gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Trimbach 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Lommiswil gelang Cyrill Sonderegger in der 76. Minute. In der 29. Minute hatte Niklas Urosevic Lommiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Trimbach fiel in der 47. Minute durch Tobias Flury.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Trimbach gab es sechs gelbe Karten. Bei Lommiswil erhielten Andrin Zumstein (36.), Lukas Ebel (67.) und Philipp Dornbierer (69.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 3 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Lommiswil von Rang 6 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Lommiswil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Lommiswil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Lommiswil geht es daheim gegen FC Wangen b.O. (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Trimbach rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat zwei Punkte. Trimbach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Trimbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Mümliswil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Trimbach - FC Lommiswil 1:2 (0:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 29. Niklas Urosevic 0:1. 47. Tobias Flury 1:1. 76. Cyrill Sonderegger (Penalty) 1:2. – Trimbach: Jonas Flury, Eldin Jusic, Ivan Suarez Vigo, Thomas Schenker, Daniel Bärtschi, Lucien Baumgartner, Joel Mangold, Sven Pally, Manuel Thut, Enis Ademovic, Tobias Flury. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Cyrill Sonderegger, Lukas Amiet, Philipp Dornbierer, Cedrik Hunziker, Andrin Zumstein, Sebastian Truninger, Niklas Urosevic, Fabio Bruni. – Verwarnungen: 21. Sven Pally, 33. Ivan Suarez Vigo, 36. Andrin Zumstein, 56. Joel Mangold, 61. Daniel Bärtschi, 65. Lucien Baumgartner, 67. Lukas Ebel, 69. Philipp Dornbierer, 72. Jonas Flury.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

