3. Liga Auswärtserfolg für Leuzingen gegen Iliria zum Auftakt Leuzingen bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Iliria auswärts mit 0:0 22.08.2021, 19.29 Uhr

(chm)

Gleichstand stellte Claudio Zenger durch seinen Treffer für Leuzigen in der 43. Minute her. Der Ausgleich für Leuzigen fiel in der 78. Minute (Yannik Aebischer).

Bei Iliria erhielten Besar Dakaj (41.), Shkumbim Qallakaj (68.) und Ivo Zizak (75.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Leuzingen.

Leuzingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Das nächste Spiel trägt Leuzingen in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team SC Blustavia aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Iliria reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Iliria auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Niederbipp zu tun. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Iliria - FC Leuzigen 0:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 43. Claudio Zenger 0:0. 78. Yannik Aebischer 0:0. – Iliria: Burim Saciri, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Ivo Zizak, Sabit Krasniqi, Shkumbim Qallakaj, Gjems Frrokaj, Egzon Mustafi, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Fitim Sadriji. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Silvan Senn, Raphael Aebischer, Nick Brunner, Adrian Schluep, Joel Grünig, Samuel Aeschlimann, Luca Studer, Peter Guggisberg, Claudio Zenger, Yannik Aebischer. – Verwarnungen: 41. Besar Dakaj, 47. Yannik Aebischer, 68. Shkumbim Qallakaj, 75. Ivo Zizak.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Iliria - FC Leuzigen 0:2, FC Gerlafingen - FC Niederbipp 3:1, FC Biberist - FC Zuchwil 0:1, FC Deitingen - FC Rüttenen 0:1, FC Bettlach - SC Blustavia 0:4

Tabelle: 1. FC Subingen 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. SC Blustavia 1/3 (4:0), 3. FC Gerlafingen 1/3 (3:1), 4. FC Leuzigen 1/3 (2:0), 5. FC Zuchwil 1/3 (1:0), 6. FC Rüttenen 1/3 (1:0), 7. FC Deitingen 1/0 (0:1), 8. FC Biberist 1/0 (0:1), 9. FC Niederbipp 1/0 (1:3), 10. FC Iliria 1/0 (0:2), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Selzach 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:27 Uhr.