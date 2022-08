3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Dulliken gegen Deitingen Dulliken behielt im Spiel gegen Deitingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 27.08.2022, 21.56 Uhr

(chm)

In der 36. Minute war es an William Guillen Concepcion, Dulliken 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (94. Minute) erhöhte sodann Dario Zürcher noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Kofmel von Deitingen erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Dulliken auf dem ersten Rang. Dulliken spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zuchwil (Rang 11). Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Deitingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Deitingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Härkingen (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 4. September statt (15.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Dulliken 0:2 (0:1) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 36. William Guillen Concepcion 0:1. 94. Dario Zürcher 0:2. – Deitingen: Fabio Kofmel, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Fabio Notka, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Patrick Murer, Nicola Bucher, Simon Kofmel, Jonas Kofmel. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, Alfredo Esposito, Albin Duraku, William Guillen Concepcion. – Verwarnungen: 84. Jonas Kofmel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 21:52 Uhr.