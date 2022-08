4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Derendingen gegen Luterbach Derendingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Luterbach 3:2. 28.08.2022, 13.35 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Derendingen: Ermin Basini brachte seine Mannschaft in der 36. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Mehmet Basaran durch seinen Treffer für Luterbach in der 39. Minute her. In der 48. Minute war es an Baris Karatas, Derendingen 2:1 in Führung zu bringen.

Baris Karatas war es auch, der in der 79. Minute Derendingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der Schlussphase kam Luterbach noch auf 2:3 heran. Deniz Kilic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 96. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Derendingen sah Kevin Herrli (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Baris Karatas (65.), Leutrim Latifi (70.) und Meriton Salihaj (86.). Luterbach kassierte fünf gelbe Karten.

Derendingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Derendingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Lommiswil. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Luterbach auf dem sechsten Rang. Luterbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Kurdischer FC Solothurn (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Luterbach - SC Derendingen 2:3 (1:1) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 36. Ermin Basini 0:1. 39. Mehmet Basaran 1:1. 48. Baris Karatas 1:2. 79. Baris Karatas (Penalty) 1:3.96. Deniz Kilic 2:3. – Luterbach: Patrik Furrer, Christian Cadosch, Martin Stankovic, Jan Schläfli, Simon Hirsbrunner, Dominik Hausmann, Jan Oezkan, Nicola Egli, Samuel Iseli, Raphael Andres, Mehmet Basaran. – Derendingen: Kevin Herrli, David Steiner, Leutrim Latifi, Valerio Mascolo, Ibrahim Cil, Baris Karatas, Mats Marti, Enes Basini, Rodrigue Dor, Ermin Basini, Massimiliano Bianco. – Verwarnungen: 20. Dominik Hausmann, 49. Bujar Mehmeti, 65. Baris Karatas, 70. Leutrim Latifi, 77. Jan Schläfli, 77. Christian Cadosch, 86. Meriton Salihaj, 89. Deniz Kilic – Ausschluss: 90. Kevin Herrli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Datenstand: 28.08.2022 13:33 Uhr.