4. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Wiedlisbach gewinnt gegen Türkischer SC Überraschung bei Wiedlisbach gegen Türkischer SC: Der Tabellenneunte (Wiedlisbach) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten deutlich 3:0 besiegt. 08.05.2022, 07.57 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Wiedlisbach fielen in nur 20 Minuten: Luka Franic erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Wiedlisbach. Per Penalty erhöhte Daniel Canonica in der 82. Minute zum 2:0 für Wiedlisbach. Das letzte Tor der Partie erzielte Abdullah Gümüs, der in der 90. Minute die Führung für Wiedlisbach auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Wiedlisbach für Daniel Canonica (53.) und Michael Nguyen (67.). Bei Türkischer SC erhielten Ahmet Can Korkut (19.) und Furkancan Ada (81.) eine gelbe Karte.

Dass Türkischer SC so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Wiedlisbach unverändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Wiedlisbach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wiedlisbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Zuchwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Mit der Niederlage rückt Türkischer SC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 39 Punkten neu Platz 3. Türkischer SC hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Türkischer SC verlor zudem erstmals zuhause.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Subingen (Platz 5). Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wiedlisbach - Türkischer SC Solothurn b 3:0 (0:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 70. Luka Franic 1:0. 82. Daniel Canonica (Penalty) 2:0.90. Abdullah Gümüs 3:0. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Roland Hubler, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Sadik Jashari, Markus Johny Fankhauser, Timon Freudiger, Joel Schmitz, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Daniel Canonica. – Türkischer SC: Emre Genc, Sinan Ückilinc, Metin Berberoglu, Tolunay Yildiz, Kaan Altintac, Arda Dönmez, Serhat Daniskan, Ensar Ciftci, Ahmet Can Korkut, Kubilay Altintaç, Haydar Gökgül. – Verwarnungen: 19. Ahmet Can Korkut, 53. Daniel Canonica, 67. Michael Nguyen, 81. Furkancan Ada.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 07:48 Uhr.