2. Liga Aussenseiter Therwil gewinnt gegen Sissach Überraschung bei Therwil gegen Sissach: Der Tabellenelfte (Therwil) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten gleich 4:0 besiegt. Zugleich war es für Therwil im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 22.08.2021, 13.58 Uhr

Rahel Käser traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Therwil. Mit ihrem Tor in der 65. Minute brachte Andrea Frei Therwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Amélie Bütikofer baute in der 75. Minute die Führung für Therwil weiter aus (3:0). Nina Schnell schoss das 4:0 (88. Minute) für Therwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Therwil liegt nach Spiel 3 auf Rang 2. Therwil hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Therwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Solothurn Frauen (Platz 7). Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

In der Tabelle steht Sissach nach dem dritten Spiel auf Rang 10. Sissach hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Auf Sissach wartet im nächsten Spiel daheim das neuntplatzierte Team FC Entfelden, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Therwil - SV Sissach 4:0 (1:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 40. Rahel Käser 1:0. 65. Andrea Frei 2:0. 75. Amélie Bütikofer 3:0. 88. Nina Schnell 4:0. – Therwil: Melanie Egloff, Sarah Reinprecht, Sarah Leupi, Maja Hügin, Amélie Bütikofer, Fabienne Grogg, Heidi Hertig, Rahel Käser, Andrea Frei, Anna von Flüe, Nina Schnell. – Sissach: Selin Kirat, Vanessa Küng, Ramona Hasler, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Mara Lessa, Elisa Blattner, Leonie Lienert, Luana Pricoli, Tamara Zimmermann, Marita Zeltner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Attiswil - FC Villmergen 1 7:0, FC Therwil - SV Sissach 4:0

Tabelle: 1. FC Attiswil 3 Spiele/3 Punkte (7:0). 2. FC Therwil 3/3 (4:0), 3. FC Schwarz-Weiss 3/3 (3:1), 4. FC New Stars Basel 1934 2/0 (0:0), 5. FC Allschwil 2/0 (0:0), 6. FC Baden 1897 2/0 (0:0), 7. FC Solothurn Frauen 2/0 (0:0), 8. SC Blustavia 2/0 (0:0), 9. FC Entfelden 3/0 (1:3), 10. SV Sissach 3/0 (0:4), 11. FC Villmergen 1 3/0 (0:7), 12. FC Niederbipp a [[t.gp]]/0 (0:0).

