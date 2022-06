3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Iliria gewinnt gegen Blustavia Iliria hat am Mittwoch gegen Blustavia die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 3:2. 02.06.2022, 00.21 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Iliria: Bleron Dakaj brachte seine Mannschaft in der 47. Minute 1:0 in Führung. Blustavia glich in der 59. Minute durch Jan Arvid Berg aus. Blerim Dakaj brachte Iliria 2:1 in Führung (81. Minute).

Fitim Sadriji erhöhte in der 86. Minute zur 3:1-Führung für Iliria. In der Schlussphase kam Blustavia noch auf 2:3 heran. Yves Galey war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Blustavia für Simon Giger (87.) und Franco Torre (94.). Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Fisnik Aliti (74.)

In der Regel kassiert Blustavia nicht so viele Tore wie gegen Iliria. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Iliria um einen Platz nach vorne. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Iliria hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Iliria ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage muss Blustavia die Tabellenführung abgeben. Mit 50 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Blustavia war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Blustavia verlor zudem erstmals zuhause.

Für Blustavia ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Blustavia - FC Iliria 2:3 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 47. Bleron Dakaj 0:1. 59. Jan Arvid Berg 1:1. 81. Blerim Dakaj 1:2. 86. Fitim Sadriji 1:3. 89. Yves Galey 2:3. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Reto Arnold, Dan Brand, Franco Torre, Tobias Steinmüller, Luca Grillo, Philipp Falk, Ramon Spring, Yves Galey, Pascal Brunner. – Iliria: Vilson Dedaj, Fisnik Aliti, Enes Ismaili, Fitim Racipi, Fitim Sadriji, Egzon Mustafi, Riad Racipi, Dardan Llugaliu, Besim Racipi, Ilir Gashi, Bleron Dakaj. – Verwarnungen: 74. Fisnik Aliti, 87. Simon Giger, 94. Franco Torre.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.06.2022 00:18 Uhr.