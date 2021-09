2. Liga Aussenseiter Fulenbach gewinnt gegen Trimbach Überraschender Sieg für Fulenbach: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Trimbach (3. Rang) zuhause klar 4:1 geschlagen. 12.09.2021, 21.31 Uhr

(chm)

Fulenbach ging in der 3. Spielminute durch Gabriel Strub in Führung, ehe Trimbach in der 6. Minute (Kushtrim Osaj) der Ausgleich gelang. Yves Ehrenbolger schoss Fulenbach in der 62. Minute zur 2:1-Führung.

Sandro Albuquerque Sampaio erhöhte in der 71. Minute zur 3:1-Führung für Fulenbach. Nebojsa Markovic schoss das 4:1 (82. Minute) für Fulenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lucien Baumgartner von Trimbach erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Trimbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 13 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 11).

Fulenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Fulenbach siegte zudem erstmals auswärts.

Für Fulenbach geht es daheim gegen FC Härkingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 26. September statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Nach der Niederlage büsst Trimbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 5. Trimbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Mümliswil (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Trimbach 4:1 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 3. Gabriel Strub 1:0. 6. Kushtrim Osaj 1:1. 62. Yves Ehrenbolger 2:1. 71. Sandro Albuquerque Sampaio 3:1. 82. Nebojsa Markovic 4:1. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Yanick Boss, Sascha Füeg, Fabio Kunz, Florian Fischer, Ramon Grimbichler, Sandro Albuquerque Sampaio, Stanko Imbach, Gabriel Strub, Jonas Wyss, Yves Ehrenbolger. – Trimbach: Jonas Flury, Daniel Bärtschi, Matej Matkovic, Jesper Noordijk, Tobias Flury, Alexander Meier, Alec Dogan, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj, Enis Ademovic, Martin Castro. – Verwarnungen: 62. Lucien Baumgartner.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SC Fulenbach - FC Trimbach 4:1, FC Härkingen - FC Biberist 1:3, FC Iliria - FC Bellach 5:0

Tabelle: 1. FC Olten 5 Spiele/12 Punkte (13:7). 2. FC Biberist 5/10 (13:10), 3. FC Subingen 5/8 (7:7), 4. FC Iliria 5/8 (11:5), 5. FC Trimbach 5/7 (11:13), 6. FC Mümliswil 5/7 (6:10), 7. FC Härkingen 5/7 (10:8), 8. FC Lommiswil 5/6 (9:9), 9. SC Fulenbach 5/6 (10:9), 10. FC Klus-Balsthal 5/6 (11:11), 11. GS Italgrenchen 5/4 (7:9), 12. FC Bellach 5/3 (6:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 21:27 Uhr.