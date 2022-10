2. Liga Aussenseiter Fulenbach gewinnt gegen Subingen Überraschender Sieg für Fulenbach: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Subingen (4. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Doppeltorschütze Jonas Ruf brachte Subingen in der 33. Und 36 Minute 2:0 in Führung.

Subingen gelang in der 82. Minute durch Luca Cappelli noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Jonas Wyss (60.) und Gabriel Strub (80.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Florian Gasche (53.) und Raphael Gasche (55.).

Fulenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Elf Punkte bedeuten Rang 10. Für Fulenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Fulenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Trimbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es zuhause gegen FC Gerlafingen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Subingen 2:1 (2:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 33. Jonas Ruf 1:0. 36. Jonas Ruf 2:0. 82. Luca Cappelli 2:1. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Sven Hürzeler, Flavio Premori, Jonas Ruf, Gabriel Strub, Jonas Wyss, Yves Ehrenbolger, Sascha Füeg. – Subingen: Colin Bähler, Florian Gasche, Hasan Gedici, Raphael Gasche, Leonardo Baschung, Sascha Pauli, Benjamin Brunner, Noah Gräf, Selcuk Cubuk, Luca Cappelli, Peter Csima. – Verwarnungen: 53. Florian Gasche, 55. Raphael Gasche, 60. Jonas Wyss, 80. Gabriel Strub.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:21 Uhr.

