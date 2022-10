4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Bellach gewinnt gegen Lommiswil – Miran Junuzi trifft spät zum Sieg Überraschender Sieg für Bellach: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Lommiswil (6. Rang) auswärts 3:2 geschlagen. 17.10.2022, 03.30 Uhr

Bellach drehte das Spiel in den letzten 7 Minuten, als Bellach zunächst ausglich und danach in Führung ging. Miran Junuzi schoss Bellach innerhalb von fünf Minuten zum 2:2 (83.) und dann zum 3:2 (88.). In der 20. Minute hatte Dagmawi Kana zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Ronny Salzmann für Lommiswil traf. Manuel Güggi schoss Lommiswil in der 76. Minute zur 2:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bellach erhielten Miran Junuzi (43.) und Qëndrim Elezi (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Tobias Vogt (62.)

Zahlreiche Gegentore sind für Lommiswil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 7).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Bellach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Bellach geht es daheim gegen SC Blustavia (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach der Niederlage büsst Lommiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 7. Lommiswil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Lommiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bettlach (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Oktober (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Bellach 2:3 (1:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 20. Dagmawi Kana 0:1. 26. Ronny Salzmann 1:1. 76. Manuel Güggi 2:1. 83. Miran Junuzi (Penalty) 2:2.88. Miran Junuzi 2:3. – Lommiswil: Lukas Neff, Marc Sauter, Oliver Brunner, Marc Perriard, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Raphael Vogt, Manuel Güggi, Tobias Vogt, Ronny Salzmann, Lukas Rindlisbacher. – Bellach: Tim Fawer, Arbnor Tmava, Leonis Bajraktaraj, Sven Müller, Ensar Jasari, Janis Faoro, Faredin Hetemi, Gjelbrim Elezi, Leon Bajraktaraj, Miran Junuzi, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 43. Miran Junuzi, 62. Tobias Vogt, 89. Qëndrim Elezi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

