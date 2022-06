Frauen 2. Liga Attiswil verliert gegen Seriensieger Solothurn Frauen Solothurn Frauen setzt seine Siegesserie auch gegen Attiswil fort. Das 0:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 17.06.2022, 15.06 Uhr

(chm)

Zum Ausgleich für Solothurn traf Sophia Inniger in der 6. Minute. Gleichstand war in der 83. Minute hergestellt: Miriam Stampfli traf für Solothurn. Solothurn glich in der 92. Minute durch Sofia Camprubi Figueroa aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Attiswil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Solothurn Frauen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 9. Für Solothurn Frauen ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Solothurn Frauen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 7. Attiswil hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Attiswil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Attiswil - FC Solothurn Frauen 0:3 (0:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 6. Sophia Inniger 0:0. 83. Miriam Stampfli 0:0. 92. Sofia Camprubi Figueroa 0:0. – Attiswil: Tanja Steiner, Fabia Hubler, Mélanie Wyss, Fabiana Martinelli, Larissa Corea, Alexandra Kaderli, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Nour Abdelsater, Fabienne Adam, Antonia Landi. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Noelle Andres, Anja Gust, Valeriana Sadriu, Nadja Schwarz, Joelle Schläfli, Nadia Nyffeler, Sophia Inniger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.06.2022 15:04 Uhr.