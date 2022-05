4. Liga, Gruppe 2 Attiswil setzt Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort Attiswil setzt seine Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 15.05.2022, 11.29 Uhr

(chm)

Roman Wyss brachte Attiswil 1:0 in Führung (21. Minute). Der gleiche Roman Wyss war in der 78. Minute auch für das 2:0 für Attiswil verantwortlich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Bohner von Attiswil erhielt in der 19. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Attiswil in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.7 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Attiswil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 50 Punkten. Für Attiswil ist es der vierte Sieg in Serie.

Attiswil bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team Türkischer SC Solothurn b. Das Spiel findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach der Niederlage büsst Welschenrohr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 9. Welschenrohr hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es auf fremdem Terrain gegen HSV Halten (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Attiswil 0:2 (0:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 21. Roman Wyss 0:1. 78. Roman Wyss 0:2. – Welschenrohr: David Mägli, Patrick Hänni, Jürg Stoller, Marc Fluri, Robin Eggenschwiler, Nicolas Gribi, Dominic Gribi, Nicola Säuberli, Tobias Wyss, Simon Eggenschwiler, Remo Jenzer. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Nedim Nezirovic, Adrian Schlub, Jan Hohl, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Florian Bohner, Lukas Wyss, Roman Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: 19. Florian Bohner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 11:25 Uhr.