3. Liga, Gruppe 1 Attiswil mit Sieg gegen Flumenthal – Miguel Sanz Martinez als Matchwinner Attiswil gewinnt am Dienstag zuhause gegen Flumenthal 2:1. 07.09.2022, 21.31 Uhr

Der Siegtreffer für Attiswil gelang Miguel Sanz Martinez in der 52. Minute. In der 15. Minute hatte Lukas Wyss Attiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Flumenthal fiel in der 16. Minute durch Til Nordmann.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ricardo Jorge Da Costa Tavares von Attiswil erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Attiswil von Rang 8 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Attiswil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Attiswil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 10). Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (14.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

In der Tabelle liegt Flumenthal weiterhin auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Flumenthal hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Flumenthal trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Bettlach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Attiswil - SC Flumenthal 2:1 (1:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 15. Lukas Wyss 1:0. 16. Til Nordmann 1:1. 52. Miguel Sanz Martinez 2:1. – Attiswil: Adam Bartos, Lukas Wyss, Pascal Frey, Nedim Nezirovic, Dario Emch, Cyril Uebersax, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Elia Forster, Pascal Walther, Florian Bohner, Christoph Rüegger. – Flumenthal: Colin Henzi, Stefan Roth, Reto Marti, Veton Avduli, David Huber, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Nicolas Müller, Nico Maritz, Sebastian Allemann, Timo Grossenbacher. – Verwarnungen: 66. Ricardo Jorge Da Costa Tavares.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 21:29 Uhr.

