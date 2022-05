Frauen 3. Liga Attiswil gewinnt klar gegen Blustavia Attiswil gewinnt am Samstag zuhause gegen Blustavia 4:0. 15.05.2022, 18.17 Uhr

(chm)

Das Tor von Debora Altschul in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Attiswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Attiswil stellte Jessica Altschul in Minute 19 her. Salma Michel baute in der 33. Minute die Führung für Attiswil weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Daniela Barbaro, die in der 48. Minute die Führung für Attiswil auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Attiswil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Attiswil: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Attiswil hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Attiswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Grenchen 15 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Niederbipp b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Attiswil - SC Blustavia 4:0 (3:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 10. Debora Altschul 1:0. 19. Jessica Altschul 2:0. 33. Salma Michel 3:0. 48. Daniela Barbaro 4:0. – Attiswil: Nina Jöri, Michelle Kurth, Julia Scheidegger, Patricia Steffen, Lara Spiess, Jessica Altschul, Debora Altschul, Sarah Mateoniu, Fabienne Füri, Michelle Wenger, Laura von Felten. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Alisha Streit, Alena Burki, Livia Haldimann, Cora Hodler, Alessia Hürlimann, Sona Alli, Tania Eng, Paula Lätt, Egzona Osmani, Lea Fischer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 18:13 Uhr.