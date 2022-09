Frauen 3. Liga Attiswil gewinnt deutlich gegen Grenchen 15 Sieg für Attiswil: Gegen Grenchen 15 gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 25.09.2022, 00.47 Uhr

Debora Altschul schoss Attiswil in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Attiswil stellte Michelle Wenger in Minute 55 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Raphaela Lüscher, die in der 83. Minute die Führung für Attiswil auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Grenchen 15 kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Unverändert liegt Attiswil auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. Attiswil hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Attiswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Grenchen 15 rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat null Punkte. Grenchen 15 hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Dulliken (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: FC Attiswil - FC Grenchen 15 3:0 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 3. Debora Altschul 1:0. 55. Michelle Wenger 2:0. 83. Raphaela Lüscher 3:0. – Attiswil: Nina Jöri, Lara Spiess, Jessica Altschul, Jana Guldimann, Rowena Loosli, Debora Altschul, Fabienne Füri, Juliana Brignoli, Raphaela Lüscher, Laura von Felten, Sarah Mateoniu. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Sophie Ankes, Miriam Zaugg, Janina Rhyn, Laura Lo Giudice, Suela Jaiji, Melina Rhyn, Sarah Kurt, Nermine Xhemaili, Sara Schnyder. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

