Frauen 2. Liga Antonia Landi schiesst Attiswil mit drei Treffern zum Sieg gegen Allschwil Attiswil gewinnt am Samstag zuhause gegen Allschwil 3:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Attiswil ging bis in die 18. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Antonia Landi in der 14. Minute und Antonia Landi in der 18. Minute. Allerdings schaffte Allschwil in der 36. Minute den Anschlusstreffer (Nora Lang) und in der 60. Minute den Ausgleich (Lara Bensegger). Der Siegtreffer fiel in der 74. Minute durch Antonia Landi.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Antonia Landi von Attiswil erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Dass Attiswil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Attiswil durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Attiswil um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 5. Attiswil hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Attiswil - FC Allschwil 3:2 (2:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 14. Antonia Landi 1:0. 18. Antonia Landi 2:0. 36. Nora Lang 2:1. 60. Lara Bensegger 2:2. 74. Antonia Landi 3:2. – Attiswil: Amelie Chanton, Mélanie Wyss, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Melanie Ryf, Lea Haldemann, Celine Lemp, Antonia Landi, Edlira Fejzuli, Nadine Scheidegger. – Allschwil: Lisa Schär, Janine Roth, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Nicole Nyfeler, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Jennifer Anderau, Celina Thurnheer. – Verwarnungen: 89. Antonia Landi.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

