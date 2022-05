Frauen 3. Liga Anna Niggeler rettet Blustavia einen Punkt gegen Klus-Balsthal Blustavia und Klus-Balsthal spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 08.05.2022, 07.45 Uhr

Blustavia geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 92. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Lea Disler, die in der 57. Minute für Klus-Balsthal zum 1:0 traf. Nach nur sechs Minuten machte Egzona Osmani die Führung schon wieder zunichte. In der 70. Minute gelang Alida Lubovci der Führungstreffer zum 2:1 für Klus-Balsthal. Gleichstand war in der 92. Minute hergestellt: Anna Niggeler traf für Blustavia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 42 Tore erzielte.

Nach dem Unentschieden verliert Blustavia einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Blustavia trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Attiswil (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Klus-Balsthal hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Grenchen 15 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: SC Blustavia - FC Klus-Balsthal 2:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 57. Lea Disler 0:1. 63. Egzona Osmani 1:1. 70. Alida Lubovci 1:2. 92. Anna Niggeler 2:2. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Alena Burki, Tania Eng, Paula Lätt, Cora Hodler, Alessia Hürlimann, Lea Leiser, Jennifer Baranyai, Anna Niggeler, Betina Berisha, Egzona Osmani. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Leila Noemi Bussmann, Janina Nyffeler, Adrienne Michel, Casey Faeh Limhun, Lea Disler, Alida Lubovci, Sarah Heutschi, Chantal Ackermann, Nathalie Brunner, Delina Yonas. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

