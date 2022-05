4. Liga, Gruppe 3 Alpha mit drei Punkten auswärts gegen Kestenholz Alpha gewinnt am Samstag auswärts gegen Kestenholz 4:2. 15.05.2022, 09.48 Uhr

Den Auftakt machte Davide Cappello, der in der 9. Minute für Alpha zum 1:0 traf. In der 34. Minute baute Timon Tschanz den Vorsprung für Alpha auf zwei Tore aus (2:0). Almir Zekiri baute in der 49. Minute die Führung für Alpha weiter aus (3:0).

Angelo Costantini (52. Minute) liess Kestenholz auf 1:3 herankommen. Die 75. Minute brachte für Kestenholz den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Nils Schneider. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Almir Zekiri in der 93. Minute. Er traf zum 4:2 für Alpha.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sandro Dietschi von Alpha erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Alpha zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 2).

Alpha bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpha in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wolfwil (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 22. Mai statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Nach der Niederlage büsst Kestenholz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 9. Für Kestenholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Kestenholz wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Dulliken, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Kestenholz - SV Alpha 2:4 (0:2) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 9. Davide Cappello 0:1. 34. Timon Tschanz 0:2. 49. Almir Zekiri 0:3. 52. Angelo Costantini 1:3. 75. Nils Schneider 2:3. 93. Almir Zekiri 2:4. – Kestenholz: Mike Bürgi, Manuel Bürgi, Adrian Wiemann, Jan Müller, Claudio Matthias Wicki, Mischa Suter, Jan Wolf, Luca Ialuna, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Nils Schneider, Angelo Costantini. – Alpha: Milan Schauli, Marvin Schauli, Melvin Zurfluh, Maik Stephan Firus, Timon Tschanz, Davide Cappello, Sven Lüthi, Natthawut Ngokpho, Kevin Reinold, Tobias Ackermann, Gabriele Cappello. – Verwarnungen: 78. Sandro Dietschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

