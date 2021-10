4. Liga, Gruppe 3 Alpha gewinnt klar gegen Kestenholz Alpha gewinnt am Sonntag zuhause gegen Kestenholz 4:1. 10.10.2021, 19.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Natthawut Ngokpho für Alpha. In der 50. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte Timon Tschanz Alpha mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 66. Minute brachte für Kestenholz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Jan Gerber.

Timon Tschanz sorgte in der 78. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Alpha. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nurican Bektas in der 93. Minute, als er für Alpha zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kestenholz erhielten Jérémy Frey (20.) und Mischa Suter (42.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alpha, Nhat Huy Ngo (47.) kassierte sie.

Alpha hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 26 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kestenholz ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Alpha machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alpha geht es auswärts gegen FC Wolfwil (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Kestenholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kestenholz trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Dulliken (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: SV Alpha - FC Kestenholz 4:1 (0:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 50. Natthawut Ngokpho 1:0. 61. Timon Tschanz 2:0. 66. Jan Gerber 2:1. 78. Timon Tschanz 3:1. 93. Nurican Bektas 4:1. – Alpha: Valon Vrapca, Sven Lüthi, Damian Zurfluh, Melvin Zurfluh, Davide Cappello, Almir Zekiri, Nhat Huy Ngo, Natthawut Ngokpho, Florian Spielmann, Marvin Schauli, Sandro Dietschi. – Kestenholz: Volkan Oezbek, Sascha Brunner, Leon Bürgi, Claudio Matthias Wicki, David Kissling, Onur Dügünyurdu, Luca Ialuna, Mischa Suter, Jan Gerber, Jérémy Frey, Angelo Costantini. – Verwarnungen: 20. Jérémy Frey, 42. Mischa Suter, 47. Nhat Huy Ngo.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: SV Alpha - FC Kestenholz 4:1, FC Uskana Olten - FC Wolfwil 2:2

Tabelle: 1. FC Härkingen 8 Spiele/18 Punkte (27:13). 2. FC Fortuna Olten 8/17 (29:20), 3. SV Alpha 8/16 (26:14), 4. FC Uskana Olten 8/16 (23:15), 5. FC Hägendorf 8/14 (24:18), 6. FC Wolfwil 8/11 (20:21), 7. SC Fulenbach 8/10 (14:22), 8. FC Oensingen 8/9 (19:19), 9. FC Kestenholz 8/8 (17:25), 10. FC Olten 8/4 (13:24), 11. FC Kappel 8/4 (12:26), 12. FC Dulliken 8/4 (14:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:41 Uhr.

