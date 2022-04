4. Liga, Gruppe 3 Alpha gewinnt klar gegen Hägendorf Sieg für Alpha: Gegen Hägendorf gewinnt das Team am Dienstag zuhause 4:1. 19.04.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marvin Schauli für Alpha. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Philippe Dontenvill erhöhte in der 14. Minute zur 2:0-Führung für Alpha. Hägendorf kam in der 51. Minute auf ein Tor heran, als Ismail Hasani per Elfmeter zum 1:2 traf.

In der 77. Minute baute Almir Zekiri den Vorsprung für Alpha auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Sandro Dietschi, der in der 86. Minute die Führung für Alpha auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gabriell Maka von Hägendorf erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Alpha den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Alpha: Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpha spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Oensingen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Sonntag (24. April) statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Hägendorf hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt. Hägendorf verlor zudem erstmals zuhause.

Hägendorf tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: SV Alpha - FC Hägendorf 4:1 (2:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 8. Marvin Schauli 1:0. 14. Philippe Dontenvill 2:0. 51. Ismail Hasani (Penalty) 2:1.77. Almir Zekiri 3:1. 86. Sandro Dietschi 4:1. – Alpha: Milan Schauli, Sven Lüthi, Damian Zurfluh, Maik Stephan Firus, Davide Cappello, Marvin Schauli, Kevin Reinold, Philippe Dontenvill, Timon Tschanz, Natthawut Ngokpho, Almir Zekiri. – Hägendorf: Roger Bruder, Sertac Arabaci, Silvan Wyss, Ismail Hasani, Joris Widmer, Bas De Graaf, Mario Studer, Rayan Peev, Lon Prela, Hrvoje Vrljic, Philipp Flück. – Verwarnungen: 49. Gabriell Maka.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2022 23:34 Uhr.