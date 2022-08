4. Liga, Gruppe 3 Alpha gewinnt erstmals beim Spiel gegen Däniken-Gretzenbach – Besart Biljali mit Siegtor Alpha hat am Sonntag zuhause Däniken-Gretzenbach besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1. 28.08.2022, 19.30 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Alpha gelang Besart Biljali in der 43. Minute. In der 7. Minute hatte Ilber Nuhiji Alpha in Führung gebracht. Der Ausgleich für Däniken-Gretzenbach fiel in der 29. Minute durch David Guldimann.

Im Spiel gab es total acht Karten. Alpha kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Däniken-Gretzenbach für Michal Pawel Budzianowski (33.), David Guldimann (50.) und Christian Scheibler (60.).

In der Tabelle verbessert sich Alpha von Rang 5 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Alpha hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt. Alpha konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Alpha tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Däniken-Gretzenbach rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Däniken-Gretzenbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Uskana Olten. Die Partie findet am Donnerstag (1. September) statt (20.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: SV Alpha - FC Däniken-Gretzenbach 2:1 (2:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 7. Ilber Nuhiji 1:0. 29. David Guldimann 1:1. 43. Besart Biljali 2:1. – Alpha: Daryl Schauli, Ilber Nuhiji, Melvin Zurfluh, Gianluca Iozzia, Timon Tschanz, Kjartan Teerlynck, Philippe Dontenvill, Natthawut Ngokpho, Florian Spielmann, Tobias Ackermann, Besart Biljali. – Däniken-Gretzenbach: Lukas Grütter, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Sven Friker, Nico Varadin, Robin Burri, Leandro Joos, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Michal Pawel Budzianowski. – Verwarnungen: 4. Philippe Dontenvill, 33. Michal Pawel Budzianowski, 50. Tobias Ackermann, 50. David Guldimann, 57. Melvin Zurfluh, 60. Christian Scheibler, 89. Arton Halimi, 90. Maik Stephan Firus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 14:37 Uhr.