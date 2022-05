Frauen 2. Liga Allschwil verliert gegen Seriensieger Solothurn Frauen Solothurn Frauen reiht Sieg an Sieg: Gegen Allschwil hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:0 29.05.2022, 20.30 Uhr

(chm)

Nadia Nyffeler glich in der 14. Minute für Solothurn aus. Es hiess 0:0. Der Ausgleich für Solothurn fiel in der 23. Minute (Lumnije Kadriu). Gleichstand stellte Joelle Schläfli durch ihren Treffer für Solothurn in der 58. Minute her.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Valeriana Sadriu von Solothurn erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Allschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Solothurn Frauen: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Solothurn Frauen hat bisher fünfmal gewonnen und 14mal verloren.

Für Solothurn Frauen geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Für Allschwil ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Allschwil ging unentschieden aus.

Für Allschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Villmergen 1 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Allschwil 3:0 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 14. Nadia Nyffeler 0:0. 23. Lumnije Kadriu 0:0. 58. Joelle Schläfli 0:0. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Leonie Alder, Anja Gust, Valeriana Sadriu, Noelle Andres, Joelle Schläfli, Nadia Nyffeler, Sophia Inniger. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Neela Niederer, Carole Grauwiler, Nicole Nyfeler, Lara Bensegger, Sofia De Nisco, Tanita Mathys, Kopika Govintharasan. – Verwarnungen: 58. Valeriana Sadriu.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

