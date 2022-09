Frauen 2. Liga Allschwil und Mutschellen spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Allschwil und Mutschellen lautet 2:2. 08.09.2022, 16.39 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Allschwil die Führung erzielt (7. Minute, Nina Meyer), war dann aber durch zwei Tore (23., 35. Minute) von Mutschellen in Rückstand geraten. Für Mutschellen trafen: Samira Bertsch und Urata Iseni. Den Ausgleich für Allschwil erzielte Nina Meyer. Sie war in der 56. Minute erfolgreich. Sie traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem Unentschieden verliert Allschwil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Mutschellen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Mutschellen wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Solothurn Frauen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Allschwil - FC Mutschellen 2:2 (1:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 7. Nina Meyer 1:0. 23. Samira Bertsch 1:1. 35. Urata Iseni 1:2. 56. Nina Meyer 2:2. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Selina Marinas Gisler, Celina Thurnheer, Neela Niederer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Carole Grauwiler. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Melani Herzog, Anja Bosshard, Nadja Herzog, Carol Rösli, Nina Raimann, Urata Iseni, Sarah Schwarz, Janine Brunner, Samira Bertsch, Alisha Eberhart. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 16:37 Uhr.

