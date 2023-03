Frauen 2. Liga Allschwil stolpert gegen Solothurn Frauen Solothurn Frauen hat am Sonntag gegen Allschwil die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 0:1. 20.03.2023, 14.54 Uhr

(chm)

Gleichstand stellte Chiara Affolter durch ihren Treffer für Solothurn in der 4. Minute her. Für den 0:0-Ausgleich für Solothurn in der 14. Minute war wiederum Chiara Affolter verantwortlich. Das Tor von Natalija Kramar in der 70. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Allschwil. In den Schlussminuten machte Miriam Stampfli alles klar. Ihr Treffer in der 85. Minute zum 1:0 sicherte Solothurn den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Anja Gust von Solothurn erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Solothurn Frauen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Solothurn Frauen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 7. Solothurn Frauen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Solothurn Frauen geht es auswärts gegen FC Entfelden 1 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Nach der Niederlage büsst Allschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Allschwil zuhause mit FC Entfelden 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Allschwil - FC Solothurn Frauen 1:3 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 4. Chiara Affolter 0:0. 14. Chiara Affolter 0:0. 70. Natalija Kramar 1:0. 85. Miriam Stampfli 1:0. – Allschwil: Lisa Schär, Neela Niederer, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Tanita Mathys, Lara Bensegger, Celina Thurnheer, Leonie Furrer, Nicole Nyfeler, Michèle Fluri. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Stephanie Glanzmann, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Sophie Graf, Aline Vifian, Annina Sommer, Julia Nyffeler, Valeriana Sadriu, Anja Gust, Chiara Affolter. – Verwarnungen: 72. Anja Gust.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 20:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.