Frauen 2. Liga Allschwil gewinnt klar gegen Härkingen Sieg für Allschwil: Gegen Härkingen gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:0.

(chm)

In der 6. Minute war es an Natalija Kramar, Allschwil 1:0 in Führung zu bringen. Nives Schweitzer erhöhte in der 21. Minute zur 2:0-Führung für Allschwil. Allschwil erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Nina Meyer weiter auf 3:0.

Tanita Mathys baute in der 43. Minute die Führung für Allschwil weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nina Meyer in der 53. Minute, als sie für Allschwil zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Allschwil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 11 geschossenen Toren Rang 5.

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 7.7 (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Allschwil von Rang 6 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Für Allschwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Allschwil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Reinach. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Härkingen rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Härkingen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Härkingen zuhause und zweimal auswärts.

Härkingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Solothurn Frauen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. September) (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Allschwil - Gäu Selection 5:0 (4:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 6. Natalija Kramar 1:0. 21. Nives Schweitzer 2:0. 23. Nina Meyer 3:0. 43. Tanita Mathys 4:0. 53. Nina Meyer 5:0. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Natalija Kramar, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri, Carole Grauwiler. – Härkingen: Lia Widmer, Larissa Probst, Rialda Kalakovic, Andrea Reinmann, Flavia Baumgartner, Jana Slezinger, Jessica Gfeller, Fabienne Ansbach, Amy Kuhn, Alisha Friedl, Tanja Grolimund. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 12:49 Uhr.