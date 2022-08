Frauen 2. Liga Allschwil gewinnt deutlich gegen Entfelden Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Allschwil auswärts gegen Entfelden 4:1. 25.08.2022, 22.13 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Nina Meyer, die in der 11. Minute für Allschwil zum 1:0 traf. Entfelden glich in der 28. Minute durch Stefanie Schwab aus. In der 37. Minute gelang Nina Meyer der Führungstreffer zum 2:1 für Allschwil.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Allschwil stellte Lara Bensegger in Minute 54 her. Celina Thurnheer schoss das 4:1 (83. Minute) für Allschwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Allschwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel trifft Allschwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte Gäu Selection. Zu diesem Spiel kommt es am 31. August (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Entfelden liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Entfelden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Allschwil 1:4 (1:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 11. Nina Meyer 0:1. 28. Stefanie Schwab 1:1. 37. Nina Meyer 1:2. 54. Lara Bensegger 1:3. 83. Celina Thurnheer 1:4. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Andrina Federspiel, Murielle Clerc, Marisa Tengler, Fabienne Lüscher, Leonita Laci, Denise Gloor, Julia Müller, Carmen Barmettler, Stefanie Schwab, Manola Häfeli. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Neela Niederer, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri, Carole Grauwiler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 22:10 Uhr.