Frauen 2. Liga Allschwil bezwingt auswärts Villmergen – Tanita Mathys entscheidet Spiel Villmergen lag gegen Allschwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (16. Minute) - und verlor dennoch. Allschwil feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 01.11.2021, 19.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Villmergen: Mara Gloor brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Samira Bartucca sorgte in der 16. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Villmergen. In der 47. Minute gelang Allschwil (Nicole Nyfeler) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 58. Minute (Nina Meyer). In der 69. Minute war es an Sofia De Nisco, Allschwil 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 71. Minute hergestellt: Cansu Kursun traf für Villmergen. In der 78. Minute schoss Tanita Mathys Allschwil in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 6 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Allschwil unverändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Für Allschwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Die nächste Partie für Allschwil steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen SC Blustavia (Platz 3) an. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Villmergen hat bisher nur verloren, nämlich neunmal.

Villmergen spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen FC Attiswil (Platz 7). Die Partie findet am 19. März statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Allschwil 3:4 (2:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 9. Mara Gloor 1:0. 16. Samira Bartucca 2:0. 47. Nicole Nyfeler 2:1. 58. Nina Meyer 2:2. 69. Sofia De Nisco 2:3. 71. Cansu Kursun 3:3. 78. Tanita Mathys 3:4. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Mara Gloor, Katja Setz, Priscilla Stirnimann, Cristina Garcia de Pablos, Sandrine Heinrich, Anastasia Costa, Samira Bartucca, Cansu Kursun, Vanessa Volger-Basyurt. – Allschwil: Kiara Wyden, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Selina Marinas Gisler, Natalija Kramar, Leonie Furrer, Lara Bensegger, Sofia De Nisco, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: SV Sissach - FC Baden 1897 3:0, FC Solothurn Frauen - FC Attiswil 2:4, FC Villmergen 1 - FC Allschwil 3:4

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 8 Spiele/24 Punkte (65:8). 2. FC Schwarz-Weiss 9/22 (28:14), 3. SC Blustavia 9/19 (35:13), 4. FC Baden 1897 9/19 (35:14), 5. FC Therwil 9/18 (40:26), 6. SV Sissach 10/18 (26:25), 7. FC Attiswil 10/12 (24:30), 8. FC Entfelden 10/10 (12:41), 9. FC Allschwil 10/9 (30:36), 10. FC Solothurn Frauen 10/3 (13:48), 11. FC Villmergen 1 10/0 (7:60), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 20:16 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti