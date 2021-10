2. Liga Alessandro Fragale führt Bellach mit drei Toren zum Sieg gegen Subingen Sieg für Bellach: Gegen Subingen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:1. 01.11.2021, 00.12 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Bellach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Subingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 44. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Bellach war Alessandro Fragale, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Ferat Zekiri (1 Tor.) ein Tor für Bellach war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Subingen war: Leon Sljivic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bellach erhielt: Dives Ambrozzo (56.) die einzige gelbe Karte bei Subingen erhielt: Simon Zumstein (34.)

In den bisherigen Spielen ist Bellach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Bellach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bellach nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf FC Trimbach (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Subingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die nächste Partie für Subingen steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Biberist (Platz 3) an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. März (15.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Bellach 1:5 (1:2) - Affolter, Subingen – Tore: 7. Eigentor (Pascal Schwaller) 0:1.12. Ferat Zekiri 0:2. 44. Leon Sljivic 1:2. 69. Alessandro Fragale 1:3. 76. Alessandro Fragale 1:4. 80. Alessandro Fragale 1:5. – Subingen: Pascal Schwaller, Florian Gasche, Raphael Gasche, Gianluca Moser, Leon Sljivic, Leonardo Baschung, Benjamin Brunner, Simon Zumstein, Patrick Dubach, Fabian Kummer, Andreas Linder. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Michael Ammon, Rok Shkoreti, Igor Pavlovic, Gian Büttler, Finn Schranz, Alban Xhema, Dives Ambrozzo, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 34. Simon Zumstein, 56. Dives Ambrozzo.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Olten - FC Biberist 2:1, FC Subingen - FC Bellach 1:5

Tabelle: 1. FC Iliria 11 Spiele/24 Punkte (31:8). 2. FC Olten 11/22 (22:13), 3. FC Biberist 11/20 (25:17), 4. FC Lommiswil 11/19 (22:16), 5. FC Trimbach 11/17 (19:26), 6. FC Härkingen 11/16 (27:19), 7. FC Mümliswil 11/14 (11:17), 8. FC Subingen 11/13 (17:22), 9. FC Bellach 11/11 (21:30), 10. SC Fulenbach 11/10 (18:21), 11. FC Klus-Balsthal 11/9 (15:29), 12. GS Italgrenchen 11/5 (14:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 01:09 Uhr.

