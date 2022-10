3. Liga, Gruppe 2 Ahmet Mumdzic rettet Oensingen einen Punkt gegen Härkingen Zehn Tore sind zwischen Härkingen und Oensingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 5:5 jedoch nicht. 17.10.2022, 03.28 Uhr

Dreimal ging Härkingen in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Oensingen schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 83. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Härkingen glich Oensingen direkt wieder aus. Zuletzt ging Härkingen durch Sascha Studer in der 56. Minute 4:3 in Führung. Der Ausgleich für Oensingen zum 5:5 fiel spät durch Ahmet Mumdzic. Er war in der 83. Minute erfolgreich.

Den ersten Treffer der Partie hatte Yves Liechti in der 9. Minute für Härkingen geschossen. Gleichstand war in der 14. Minute hergestellt: Artan Berisha traf für Oensingen. Marco Nünlist brachte Härkingen 2:1 in Führung (26. Minute). Luca Studer erhöhte in der 31. Minute zur 3:1-Führung für Härkingen. Der Anschlusstreffer für Oensingen zum 2:3 kam in der 34. Minute. Verantwortlich dafür war Daniel Frimpong.

Zwar lag Härkingen während 52 Minuten und damit mehr als der Hälfte des Spiels in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Artem Volyntsev von Oensingen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Härkingen einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 8.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Härkingen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Subingen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Oensingen hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Kestenholz kriegt es Oensingen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Härkingen - FC Oensingen 5:5 (3:3) - Aesch, Härkingen – Tore: 9. Yves Liechti 1:0. 14. Artan Berisha 1:1. 26. Marco Nünlist 2:1. 31. Luca Studer 3:1. 34. Daniel Frimpong 3:2. 46. Daniel Frimpong 3:3. 56. Sascha Studer 4:3. 59. Michel Dreier 5:3. 70. Daniel Frimpong 5:4. 83. Ahmet Mumdzic 5:5. – Härkingen: Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Dean Göldner, Michel Dreier, Paolo Scicchitano, Marco Nünlist, Yves Liechti, Sascha Studer, Luca Studer. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Artan Berisha, Simon Kubica, Albin Rexhepi, Ahmet Mumdzic, Artem Volyntsev, Michele Intelisano, Behar Bilalli, Daniel Frimpong, Jonas Heller. – Verwarnungen: 74. Artem Volyntsev.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 16:37 Uhr.

