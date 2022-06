Vatertag Als Zahler geduldet, als Vater nicht erwünscht: Sandro Tufano erlebt die Entfremdung von der eigenen Tochter

Sandro Tufano aus Wangen bei Olten hat am Vatertag nichts zu feiern: Er sieht sein Kind seit über einem Jahr nicht mehr, weil er das Besuchsrecht nicht wahrnehmen kann. Der 52-Jährige erzählt seine Leidensgeschichte und sagt, was in der Schweiz besser werden muss.