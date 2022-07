So waren die Solothurnerinnen und Solothurner an den World Games

Verschiedene Disziplinen So haben die Solothurner Athletinnen und Athleten an den World Games abgeschnitten An den World Games vom 7. bis 17. Juli im amerikanischen Birmingham war der Kanton Solothurn mit vier Athletinnen und Athleten vertreten. Faustballerin Seraina Schenker holte sich als einzige eine Medaille. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Faustballerin Seraina Schenker gewinnt an den World Games mit ihrem Team die Silbermedaille. Moritz Kaufmann

Die World Games 2022 sind Geschichte. Sie waren ein Event mit mehreren Sportarten, wie die Olympischen Spiele, nur mit Disziplinen, die eben nicht oder nicht mehr zu Olympia gehören. Und bei diesen Disziplinen war die Schweiz zwar nicht die grosse Abräumerin, doch holte sie im US-Bundesstaat Alabama immerhin zwölf Medaillen. Drei von vier Solothurnerinnen und Solothurnern gingen leer aus. Einzig Seraina Schenker konnte mit ihrem Team Edelmetall holen.

Silber für das Faustballteam der Frauen

Für die Solothurner Faustballerin war es der erste Auftritt an einem internationalen Turnier. «Es war nicht selbstverständlich, dass ich mitgehen konnte», sagt die 23-Jährige. «Es war nicht selbstverständlich, dass ich mitgehen konnte», sagt die 23-Jährige. Sie habe das Aufgebot erhalten, weil sie gute Leistungen an den Vorbereitungsspielen sowie in der Meisterschaft bei Faustball Neuendorf zeigte.

Doch nicht nur für Schenker war es die Premiere an den World Games, sondern auch für das Schweizer Faustball-Frauenteam generell. Eine Premiere mit Erfolg. Denn die Faustballerinnen gewannen die Silbermedaille. «Wir sind mit der Medaille im Kopf hingegangen», sagt Schenker, die damit mit ihrem Team die hohen Erwartungen erfüllen konnte.

Wie auch die Herren, verloren die Frauen das entscheidende Spiel gegen Deutschland. «Schade hat es im Final nicht gereicht», sagt sie rückblickend. Doch es habe bisher wenige Turniere gegeben, in welchen es eine so gute Teamleistung gegeben habe. Man wisse nicht, ob die Frauen das nächste Mal wieder dabei sind.

Aber falls die Faustballerinnen an den World Games 2025 wieder dabei seien, «dann holen wir Gold», sagt Schenker. Sie fügt an: «Es motiviert mich weiterzumachen, damit ich dies vielleicht wieder einmal erlebe.»

Zusammenhalt als eine Nation

Wenn die Faustballerinnen gerade nicht spielten, gingen sie an die Wettkämpfe der anderen Teilnehmenden aus der Schweiz. Diese hätten wiederum ihre Spiele mitverfolgt. «Wir haben uns gegenseitig unterstützt.» Nicht nur diese Unterstützung habe sie beeindruckt, sondern auch der Zusammenhalt der Schweizerinnen und Schweizer in Birmingham. Ihr Fazit zu den World Games:

«Es ist unbeschreiblich, für das eigene Land eine Medaille zu holen.»

Niederlagen im Inline- und Unihockey

Die anderen Teilnehmenden aus dem Kanton Solothurn waren weniger erfolgreich. So landete Nicola Bischofberger mit der Unihockeymannschaft nicht auf dem Podest. Bei den letzten World Games im Jahr 2017 war es noch Silber. Dieses Jahr reichte es lediglich für den fünften Platz. Diesen sicherten sie mit einem 12:1-Sieg gegen Kanada.

Noch enttäuschender schnitt die Inlinehockey-Mannschaft ab. Ihren Podestplatz der letzten World Games konnten die Schweizer nicht verteidigen - im Gegenteil: Bei acht startenden Teams landete die Schweiz mit dem Solothurner Silvan Brunner auf dem letzten Platz.

Auch Ju-Jitsu-Kämpferin Sina Staub verliess Birmingham ohne eine Medaille. Sie musste sich im Bronzespiel gegen eine Kämpferin aus Frankreich geschlagen geben. Auf Instagram zeigte sich Staub enttäuscht: «Leider hat der Tag nicht so geendet, wie er begonnen hat.» Sie sei traurig, habe sie die Chance verpasst, eine wichtige Medaille zu holen. Doch dies gäbe ihr Motivation, um noch härter zu trainieren und stärker zu werden.

