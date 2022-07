Eine Solothurnerin ist mit der Faustball-Nati an den World Games

World Games «Man weiss nicht, ob andere Frauen das wieder erleben dürfen»: Solothurnerin kämpft mit der Faustball-Nati um Gold Faustballerin Seraina Schenker aus Neuendorf steht zum ersten Mal im Aufgebot der Nationalmannschaft und darf gleich an die World Games in Birmingham (USA) reisen. Für den Frauenfaustball-Sport ist es eine Premiere. Michael Höchner Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Seraina Schenker von Faustball Neuendorf reist an die World Games nach Birmingham (USA). Fabio Baranzini

Nicht nur für Seraina Schenker ist es das erste Mal an den World Games, sondern auch für den gesamten Schweizer Frauenfaustball. Während der Männersport seit 1985 zum festen Bestandteil des Turniers gehört, blieb die Teilnahme den Frauenfaustballerinnen bisher verwehrt. Dies ändert sich, wenn am kommenden Sonntag das Schweizer Team mit dem ersten Vorrundenspiel in das Turnier eingreift.

Mit guten Leistungen in den Vorbereitungsturnieren und in der Meisterschaft bei Faustball Neuendorf konnte die 23-jährige Schenker den Nationalcoach Anton Lässer überzeugen und erstmals den Schritt vom erweiterten Kader in die definitive Auswahl machen. Dementsprechend erfreut ist die Solothurnerin: «Es wird ein sehr schöner und grosser Anlass, und es ist bestimmt das Grösste, das ich bis jetzt erleben durfte.»

Was sind die World Games? Die World Games sind ein internationales Sportevent, welches alle vier Jahre in wechselnden Städten rund um den Globus stattfindet. Ähnlich wie bei Olympia wird in verschiedensten Disziplinen um die Medaillen gekämpft. Insgesamt messen sich rund 3’600 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen in 36 verschiedenen Sportarten. Durch die Worlds Games erhalten auch vermeintlich kleine Sportarten eine grosse Bühne. Organisiert wird das Mehrsparten-Turnier von der «International World Games Association» (IWGA), welche sich aus den internationalen Sportföderationen der vertretenen Sportarten zusammensetzt und auch vom «Internationalen Olympischen Komitee» (IOC) anerkannt ist. Durch die tiefgreifende Verankerung in den jeweiligen Sportföderationen soll das Ziel erreicht werden, die Beziehungen untereinander zu verstärken. Die kommenden World Games finden vom 7. - 17. Juli 2022 in Birmingham in den Vereinigten Staaten statt. Die Schweiz wird in folgenden Disziplinen vertreten sein: Faustball, Unihockey, Ju-Jitsu, Karate, Orientierungslauf, Inline Hockey, Sportklettern Squash, Triathlon, Tauziehen, Wasserski und Wakeboard, Rollstuhl Rugby und Wushu.

Ein exklusives Turnier

Sportlich gesehen ist das World Games Faustballturnier auf dem gleichen Niveau einzuordnen wie Welt- oder Europameisterschaften. Die Mitfavoritinnen aus Brasilien, Deutschland oder Österreich werden auch in den USA mit dabei sein. «Im Vergleich zu einer WM oder EM ist alles rund herum wesentlich grösser als sonst, schon nur die Eröffnungsfeier», erklärt die Abwehrspielerin und führt fort: «Wir fliegen extra früher an, damit wir an der Feier dabei sein können.»

Aufgrund der besonderen Struktur der World Games lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass Frauenfaustball auch bei der nächsten Ausgabe wieder Teil des Turniers sein wird. Dadurch verkommt die Ausgangslage für Schenker noch viel mehr zu einer Besonderheit:

«Es ist vielleicht eine einmalige Chance. Es ist das erste Mal, und man weiss nicht, ob andere Frauen das wieder erleben dürfen.»

Amateursport auf grosser Bühne

Trotz grosser Aufmache und Vermarktung des Turniers sind die World Games nach wie vor hauptsächlich das Spielfeld für Amateursportlerinnen und -sportler. Viel Geld verdienen lässt sich für die Faustballerinnen auch auf der grossen Bühne nicht. «Es ist nur ein kleiner Teil, den wir selber finanzieren müssen», erklärt Seraina Schenker. Die meisten Kosten werden von Swiss Faustball und seinen Sponsoren übernommen. Des Geldes wegen reist die Neuendörferin ohnehin nicht nach Birmingham. Um dabei sein zu können, «opfert» sie sogar ihre Sommerferien. Das macht sie aber gerne, ist es für die Athletin doch eine Ehre dabei sein zu dürfen.

«Dass man mit allen Schweizern dort ist und alle zusammen ein Land vertreten, ist sehr cool und ich fühle mich geehrt, dabei zu sein.»

Für die 23-Jährige Neuendörferin ist es der erste Einsatz mit der Nati Christian Kadgien

Mit grossen Ambitionen im Gepäck

Wer bei einem solch grossen Turnier dabei sein kann, will natürlich auch möglichst erfolgreich nach Hause zurückkehren. Im Faustball zählt die Schweiz bei den Männern und Frauen zum Kreis der Favoriten. «Ziel ist klar der Final und dann ist immer alles möglich», sagt Schenker und ergänzt: «Brasilien und Österreich sind sicher auf Augenhöhe. Sie gilt es zu schlagen, wenn wir in den Final wollen.»

Die Teams treten in zwei Dreiergruppen an, von welchen jeweils die zwei besten Nationen in den Halbfinals und im Finale um die Goldmedaille spielen werden. Turnierfavorit ist Weltmeister Deutschland.

