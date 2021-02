Swiss League «Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren»: Warum die EHCO-Klubführung Trainer Fredrik Söderström den Rücken stärkt 6 Mal in Serie verlor der EHC Olten letztmals vor 9 Jahren in der Saison 2011/12. Damals hatten die Powermäuse den Trainer ausgewechselt. Nicht so in dieser Saison. Präsident Marc Thommen sagt warum. Silvan Hartmann 10.02.2021, 05.03 Uhr

Hängende Köpfe? Kein gutes Rezept für den gesuchten Erfolg.

Was nun? Ja, wie weiter? Diese Frage stellte sich in der laufenden Saison noch nie so sehr, wie am Montagabend nach der 2:6-Klatsche auswärts beim HC Thurgau. Kein Wunder, dass die Trainerfrage nach der sechsten Niederlage in Serie noch intensiver diskutiert wird. Auch am Tag danach werden die Diskussionen rege geführt.

Die Klubführung des EHC Olten bleibt besonnen und stärkt dem Staff um Trainer Fredrik Söderström den Rücken. Präsident Marc Thommen sagt auf Anfrage: «Ich möchte festhalten, dass wir die Situation laufend analysieren, wir suchen stetig nach Lösungen, die uns weiterbringen. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren», so der Klubpräsident, der betont, dass er und seine Verwaltungsratskollegen «nicht so weit weg sind von der Mannschaft», wie es sich vielleicht von einer Klubführung vermuten liesse.

«Wir sind nicht zuletzt auch wegen Corona sehr nah dran am Team, besuchen die Spiele, hören zu und pflegen allgemein einen sehr grossen Austausch mit den Spielern und Staff. Und ich kann deshalb mit Überzeugung versichern: Es ist wichtig zu wissen, dass es nicht den Tatsachen entspricht, dass die Spieler nicht mehr wollen. Sie haben sich zurzeit viel mehr mit einer mentalen Blockade auseinanderzusetzen. Deshalb gilt es, Spieler und Staff nun mehr denn je zu unterstützen und Hilfe zu leisten, dass wir diese gemeinsam durchbrechen können.»

Thommen erwähnt dabei die Arbeit mit einem Mentaltrainer oder die neusten Verpflichtungen von Verteidiger David Stämpfli oder Stürmer Greg Halberstadt.

Reissleine nach 2:8-Pleite: Als Kent Ruhnke Colin Muller ersetzte

Nun, man muss in den Klubgeschichtsbüchern weit zurückblättern, will man eine vergleichbare Negativserie wie die derzeit aktuelle des EHC Olten finden: In der Saison 2011/12, also vor neun Jahren, hatten die Powermäuse letztmals sechs Niederlagen in Serie kassiert (siehe Tabelle ganz unten). Und wäre der EHCO damals nicht mitten in der Negativserie zu einem 5:0-Sieg gegen Sierre gekommen, wäre sogar ein ganzes Dutzend Niederlagen in Folge Tatsache gewesen.

Es war der 28. Dezember 2012, als der EHC Olten am Tag nach einer 2:8-Derbypleite die Reissleine zieht, Colin Muller entlässt und ihn durch Kent Ruhnke ersetzt. Es war die vierte Niederlage in Serie – und Besserung war dennoch nicht in Sicht. Und so folgte unter Ruhnke eine Negativserie von sechs Niederlagen. Auch später, in den Playoffs, harmonierte das Team nicht: Viertelfinal-Aus gegen Visp.

Colin Muller im Jahr 2012 vor seiner Entlassung. OT/Archiv

Thommen: «Wir sind nach wie vor im Rennen»

Tempi passati. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Marc Thommen kein grosser Freund von Trainerrochaden während einer Saison ist. Unter seiner Führung wird Kontinuität besonders grossgeschrieben. «Die Vergangenheit hat ja auch mehrfach aufgezeigt, dass Trainerwechsel nicht oft von grossem Erfolg gekrönt sind», so Thommen.

Auch ein Ultimatum will der Gesamtverwaltungsrat seinem Trainer nicht ausstellen. «Das wollen wir nicht, sonst könnten wir die Zusammenarbeit auch gleich beenden.»

Zur Frage, inwiefern die Tatsache eine Rolle spielte, dass in dieser Saison Klubs nicht nur um sportlichen Erfolg kämpfen, sondern sich auch um das Weiterbestehen bemühen müssen, sagt der Präsident: «Wir würden den gesamten Prozess nicht anders führen.»

Thommen hält auch fest, dass es in dieser Saison nie den Anspruch gab, sich auf Platz 1 zu klassieren. «Wir sind kein Spitzenteam. Das Ziel ist Top 4. Auch wenn es etwas in die Ferne gerückt ist: Wir sind nach wie vor im Rennen.»



Dass nun ausgerechnet Kloten am Mittwoch im Kleinholz gastiert, sieht Thommen positiv. «Wir steigen als Underdog in dieses Spiel. Das kann sicher hilfreich sein.» Und der Leader hat mit Olten etwas gemeinsam: In den letzten zwei Spielen ­gingen auch die Klotener als Verlierer vom Eis.