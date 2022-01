Wiler-Ersigen Wie der Unihockey-Rekordmeister gegen die Corona-Auswirkungen kämpft Die Unihockeyaner starteten nach der Feiertagspause wieder in den Meisterschaftsbetrieb. Doch die hohen Corona-Infektionszahlen haben Einfluss auf den Spielplan. Auch der SV Wiler-Ersigen blieb nicht vor Ansteckungen und Spielverschiebungen verschont. Trotzdem feierte der Rekordmeister unter schwierigen Umständen ein Erfolgserlebnis. Noah Born Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

SV Wiler-Ersigen-Coach Thomas Berger hat grosse Personalsorgen. Claudio Thoma / freshfocus

Corona bleibt im Fokus der Schweizer Sportligen. So auch in der Männer-NLA des Unihockeys. Nach einer 18-tägigen Weihnachts- und Neujahrspause sollte am 9. Januar in der Dreifachhalle Sarnen das erste Meisterschaftsspiel des neuen Jahres angepfiffen werden. Der Rekordmeister Wiler-Ersigen traf auf das Schlusslicht der NLA Ad Astra Sarnen.

Doch der Sporthallenboden in Obwalden bleib an diesem Sonntagabend unbespielt. Bei den Gästen sind vermehrt positive Coronafälle aufgetreten und da die Mannschaft um Trainer Thomas Berger bereits mit einem kleinen Rumpfkader umzugehen hatte, wurde das Spiel kurzerhand abgesagt.

Auf Spielabsage folgt kein Nachholtermin

«Beide Teams haben einen Nachholtermin gesucht, aber aufgrund des engen Spielplans keine Möglichkeit gefunden», erklärte Wiler-Ersigen Trainer Thomas Berger. Der Schweizer Unihockeyverband hatte daraufhin entschieden die NLA-Ligatabelle nach Punktequotienten weiterzuführen, da das reguläre Punktesystem nicht mehr massgeblich war.

Thomas Berger erklärt sich die Infektionen in seiner Mannschaft folgend: «Bis Weihnachten hatten wir gar keine Fälle. Dann verzichteten wir in der Feiertagspause auf Trainings und gaben den Spielern frei. Bei der Rückkehr in die Vorbereitung gab es drei positive Fälle, welche sich Privat angesteckt haben. Seither gibt es immer wieder vereinzelte Infektionen. Das macht es für uns schwierig, aber die Lage ist kontrollierbar.»

«Die Zeit ausserhalb der Trainings ist schwierig»

Für den Verein ist der Zeitraum abseits der Halle ein grosses Problem. «Die Zeit ausserhalb der Trainings ist schwierig. In der Halle haben wir Vorkehrungen getroffen. Wir benutzen zwei Garderoben, dass der Abstand zwischen den Spielern weit mehr als 1,5 Meter beträgt. Doch die grösste Gefahr gibt es im Privaten. Daher appellieren wir an die Spieler sich ihre Kontakte gut auszusuchen und abzuchecken ob Symptome vorhanden sind», erwähnte Berger

Semiprofessionalität bringt Corona-Gefahr mit sich

Für die Unihockeyaner ist die aktuelle Situation äusserst heikel. Der grösste Teil der Spieler sind Amateure oder Halbprofis, welche neben dem Sport auch einer anderen Arbeit nachgehen. Allerdings halten sich die Corona-Zahlen im Vergleich zu anderen Sportarten, wie das verwandte Eishockey deutlich geringer. Obschon in den hochklassigen Schweizer Eishockeyligen nur Profis zugange sind. «Man könnte meinen, dass es bei uns mehr Ansteckungen geben würde. Jedoch gibt es bei uns tatsächlich weniger verordnete Quarantänen. Vielleich sind unsere Spieler einfach vorsichtiger», meinte Thomas Berger dazu.

Während andere Amateursportler ihre Passion in der aktuellen Corona-Krise pausieren müssen, dürfen die Unihockeyclubs weiterhin den Meisterschaftsbetrieb fortsetzen. «Das zeigt welchen Stellenwert Unihockey in der Schweiz mittlerweile hat. Swiss Olympic stuft unseren Sport seit neuestem als semiprofessionell ein», erklärte Wiler-Trainer Berger.

Wiler-Ersigen gewinnt das Auswärtsspiel gegen den HC Rychenberg Winterthur nach regulärer Spielzeit mit 4:3. Felix Gerber / EOS 5D

«Es gibt mehrere Langzeitverletzte und wenn dann weitere Spieler wegen Corona fehlen, wird die Belastung äusserst hoch»

Das Auftaktspiel des Jahres folgte eine Woche nach der Spielabsage, gegen den HC Rychenberg Winterthur. Der Sieg ging nach einer Glanzleistung im ersten Drittel mit 4:3 an die Berner. Wiler trat in Zürich mit einem bescheidenen Kader von 15 Spielern an und rettete dennoch den Eintorevorsprung über die Zeit. Im Verlauf des Januars folgt für den SV Wiler-Ersigen ein kompaktes Programm mit mehreren Cup- und Meisterschaftspartien.

«Wir haben im Moment einen relativ schmalen Spielerkader. Es gibt mehrere Langzeitverletzte und wenn dann weitere Spieler wegen Corona fehlen, wird die Belastung äusserst hoch. Die Situation ist sehr angespannt, da wir weiterhin auch nur mit einem schmalen Kader trainieren und die Spieler kaum entlasten können», sagte Berger.

So präsentiert sich derzeit die NLA-Tabelle. Screenshot: www.swissunihockey.ch

In der NLA-Rangliste machen sich die Ausfälle des SV Wiler-Ersigen noch nicht bemerkbar. Der zwölffache Schweizer Meister hält den Anschluss zu Platz eins und bildet mit GC Zürich und Floorball Köniz das Spitzentrio. Der Berger-Truppe ist das Playoff-Ticket kaum noch zu nehmen, auch das Heimrecht sollte bereits gesichert sein.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Headcoach Thomas Berger sichtbar glücklich: «Unter dem Vorzeichen der vielen Abgänge auf diese Spielzeit hin, bin ich mehr als zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Vor der Saison hätte ich den zwischenzeitlichen 3. Platz sofort unterschrieben. Das spricht für den Willen des Teams.»

