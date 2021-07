Armon Orliks Rückkehr beim Weissenstein-Schwinget

70. Bergfest Weissenstein-Schwinget: Ein Geister-Schwingfest mit einer Favoriten-Premiere Die 70. Ausgabe des Bergfests oberhalb von Solothurn findet erstmals ohne Zuschauer statt. Bedauerlich angesichts des Teilnehmerfelds, welches spektakuläre Kämpfe verspricht - trotz der Abwesenheit des zweifachen Weissenstein-Siegers und Titelverteidiger Sämi Giger. Marcel Kuchta 16.07.2021, 05.00 Uhr

Die 70. Ausgabe des Weissenstein-Schwinget findet ohne Zuschauer statt. Facebook

Anfangs Juni entschieden die Organisatoren der Weissenstein-Schwinget schweren Herzens, die 70. Ausgabe ohne Zuschauer über die Bühne zu bringen. Ein Corona-Schutzkonzept für über 5000 Besucher war zu jenem Zeitpunkt noch nicht realistisch. Die Option, nur 1000 Leute auf das Festgelände zu lassen, wurde letztlich deshalb verworfen, weil man sich mit den anderen Bergfesten, die in diesem Jahr ebenfalls auf Publikum verzichten, solidarisch zeigen wollte.

Immerhin in gewohnter Umgebung

Immerhin: Im Gegensatz beispielsweise zur Rigi-Schwinget, die vor Wochenfrist im Fussballstadion in Ibach SZ durchgeführt wurde, werden die Schwinger am Samstag auf dem Weissenstein in gewohnter Umgebung an die Arbeit gehen. Und als Trost für alle, die nicht auf dem Solothurner Hausberg dabei sein können: Das Schweizer Fernsehen wird das Schwingfest per Stream übertragen und dafür besorgt sein, dass die Zuschauer von zu Hause aus den ganzen Tag live dabei sein können.

Sportlich verspricht das Bergfest einiges. 30 Schwinger aus dem gastgebenden Nordwestschweizer Verband treffen auf je 30 Gäste aus der Innerschweiz und der Nordostschweiz. Zwar fehlen mit den beiden verletzten Innerschweizern Joel Wicki und Pirmin Reichmuth, dem ebenso rekonvaleszenten «Lokalmatadoren» Nick Alpiger sowie dem Nordostschweizer Titelverteidiger und Saisondominator Sämi Giger vier der aktuell stärksten Schwinger, doch das Teilnehmerfeld bietet nichtsdestotrotz ein paar gewichtige Namen.

Erstmals in diesem Jahr wettkampfmässig im Sägemehl: Armon Orlik. Freshfocus

Armon Orliks Saisonpremiere

Allen voran der Saisonpremiere des Bündner Eidgenossen Armon Orlik darf man gespannt entgegenblicken. Der 26-Jährige tritt auf dem Weissenstein erstmals in diesem Jahr wettkampfmässig ins Sägemehl. Er hatte sich bis Ende Juni auf seine Ausbildung konzentriert, liess gegenüber der Zeitung «Südostschweiz» aber verlauten, dass er sich bestens auf seinen ersten Auftritt vorbereitet habe:

«Ich bin selber gespannt, wie es gehen wird. Gleichzeitig bin ich zuversichtlich. Die Trainings in den letzten beiden Wochen verliefen positiv. Ich bin gut vorbereitet und parat.»

Die härteste Konkurrenz dürfte dem Bündner, der 2016 bereits einmal auf dem Weissenstein triumphiert hat, aus der Innerschweiz erwachsen. Auch ohne die beiden Titulare Wicki und Reichmuth schickt der ISV vier Trümpfe ins Rennen. Mike Müllestein stand letzten Sonntag am Rigi-Schwinget im Schlussgang, den er gegen Sämi Giger verlor. Joel Ambühl gewann vor zwei Wochen überraschend das Innerschweizer Verbandsfest. Und mit den beiden Eidgenossen Marcel Bieri und Sven Schurtenberger muss man auch immer rechnen.

Aus der Nordostschweiz muss man neben Orlik und in Abwesenheit von Giger vor allem Werner Schlegel im Auge behalten. Der 18-jährige Toggenburger zeigte in Ibach eine starke Darbietung und verpasste den Schlussgang nur deshalb, weil das Einteilungsgericht dem punktgleichen Einheimischen Müllestein den Vorzug gab. Schlegel bodigte auf dem Weg zum 2. Schlussrang unter anderem auch das Aargauer Schwergewicht Patrick Räbmatter.

Der 18-jährige Werner Schlegel bodigte am Rigi-Schwinget Patrick Räbmatter. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Räbmatter, Strebel und Döbeli als NWSV-Trümpfe

Patrick Räbmatter gehört zusammen mit den beiden Freiämter Eidgenossen Joel Strebel und Andreas Döbeli zu den drei heissesten Kranzanwärtern der Nordwestschweizer. Räbmatter holte sich am letzten Sonntag am Rigi-Schwinget trotz zwei Niederlagen gegen Giger und Schlegel ebenso souverän den Kranz wie Strebel bei dessen Gastauftritt am Südwestschweizer Verbandsfest, wo der Aristauer ungeschlagen blieb. Weniger Glück hatte Döbeli in Ibach, wo er dreimal stellte, einmal als Verlierer vom Platz ging und in der Rangliste entsprechend ungewohnt weit hinten auftauchte. Der Sarmenstorfer dürfte auf dem Weissenstein entsprechend motiviert ans Werk gehen.

Das sind die Spitzenpaarungen des Anschwingens

Interessant ist die Tatsache, dass der Teilnehmerschlüssel für das Weissenstein-Schwinget erst kürzlich noch angepasst wurde. Statt 40 Schwinger aus der Nordwestschweiz und jeweils deren 25 aus der Inner- und der Nordostschweiz dürfen nun alle drei Teilverbände jeweils 30 Mann ins Sägemehl schicken. Die Nordwestschweizer haben derzeit aus verschiedenen Gründen ganz einfach nicht genug qualitativ genügende, aktive Schwinger zur Verfügung.

Andreas Döbeli (oben) will sich für die Rigi-Schwinget revanchieren, Marcel Kropf (unten) ist der Solothurner Hoffnungsträger. Alexander Wagner / KEYSTONE

Die Solothurner und das Prinzip Hoffnung

Aus Solothurner Sicht bleibt nicht viel mehr als das Prinzip Hoffnung. Um einen der, bei 90 Schwingern absehbaren, etwas mehr als zehn Kränze zu erringen, bedarf es angesichts der starken Konkurrenz eines grossen Exploits. Die besten Karten hat der Mümliswiler Routinier Marcel Kropf. Mit Simon Stoll zeigte ein weiterer Mümliswiler zuletzt solide Leistungen - er verpasste den Rigi-Kranz nur um einen Viertelpunkt. Wunder erwarten darf man aber nicht.