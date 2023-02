All-in für den Titel: Volley Schönenwerd ist das Team der Stunde

Volleyball «Wir gehen All-in für den Titel»: Mirco Gerson glänzt bei Volley Schönenwerd neuerdings als Libero Die Schönenwerder reihten in der NLA zuletzt sechs Siege aneinander und lösten so vorzeitig das Ticket für die Playoffs. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist Mirco Gerson. Der ehemalige Beachvolleyball-Profi wurde von Trainer Johan Verstappen jüngst vom Aussenangreifer zum Libero umfunktioniert. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Eigentlich spielt Mirco Gerson lieber auf der Aussen-Position, aber wenn es nötig ist, macht er halt den Libero. Jörg Oegerli

Ein 3:2 gegen den Tabellenzweiten Näfels, ein diskussionsloses 3:0 gegen unangenehme Luzerner, ein 3:2 gegen Spitzenreiter Chênois und ein 3:2 gegen Titelverteidiger Amriswil: Die Schönenwerder sind nicht erst seit dem Jahreswechsel gut drauf. Mit dem mittlerweile sechsten Sieg in Serie sicherten sie sich zwei Spiele vor dem Ende der Qualifikation eines der vier Playoff-Tickets.

Dies hätten die Spieler nach der Aufholjagd in Amriswil indes gar nicht richtig realisiert, sagt Mirco Gerson am Dienstagnachmittag. Er sei gespannt, wie sich die Stimmung am Abend im ersten Training der Woche präsentiere. Erleichterung sei aber sicher das falsche Wort, um die aktuelle Gefühlslage im Team zu beschreiben. Der Einzug in die Playoffs ist nur das erste Etappenziel: «Mit unserem Kader wäre es eine Enttäuschung gewesen, wenn wir es nicht unter die besten Vier geschafft hätten.»

Ein Zwischentief in der Mitte der Quali

Im ersten Drittel der Qualifikation sammelte Schönenwerd in sechs Spielen elf Punkte, im zweiten waren es nur deren acht. Aus den bisherigen vier Partien des letzten Qualidrittels schauten bereits neun Punkte heraus. Und zumindest der Dreier gegen das abgeschlagene Liga-Schlusslicht Jona sollte noch dazukommen. Punktemässig konnten sich die Schönenwerder also steigern im Verlauf der Saison, die Formkurve stimmt.

«Wir haben den Finger aus dem Füdli genommen, im Training in den letzten Wochen noch konsequenter gearbeitet und in den Spielen endlich wieder gezeigt, was wir eigentlich können», sagt Gerson.

Die kurze Durststrecke Ende November und Anfang Dezember, als die Schönenwerder nur eines von vier Spielen gewinnen konnten, begründet der ehemalige Beachvolleyball-Profi mit den vielen Verletzungen im Team. «Jetzt sind alle wieder mindestens semi-fit. Wenn du im Training komplett bist, immer Sechs-gegen-sechs spielen kannst, hast du einen ganz anderen Rhythmus.»

Im Neunzig-Grad-Winkel herumgelaufen

Auch ihn hat es im vergangenen Monat erwischt. Was ist passiert? «Bei einer unglücklichen Landung im Training hat es mir die Hüfte verschoben. Die Rückenmuskulatur war komplett blockiert, man kann es sich so ähnlich wie bei einem Hexenschuss vorstellen», schildert Gerson. «Am Anfang konnte ich nur im Neunzig-Grad-Winkel herumlaufen.» Er musste eine Woche pausieren und verpasste dadurch den Cup-Achtelfinal gegen Lausanne, den die Schönenwerder 1:3 verloren.

Mirco Gerson spielt seine zweite Saison bei Volley Schönenwerd. zvg

«Ich war jeden Tag bei meiner Schwester in der Physio. Weil es nur ein muskuläres Problem war, haben wir es mit Lockerungs- und Entspannungsübungen ziemlich schnell wieder hinbekommen», hatte Gerson Glück im Unglück. Er spürt zwar noch einen Druck im Rücken, macht sich aber keine Sorgen mehr wegen der Verletzung. «Diese Woche werde ich wieder Sprünge versuchen im Training, um zu sehen, wie der Körper darauf reagiert.»

Die vergangenen drei Spiele als Libero eingesetzt

Weil sich auch die beiden Liberos Lukas Hasler und Benjamin Studer mit Verletzungen herumplagten, und er beim Angreifen ja sowieso eingeschränkt war, übernahm Gerson in den vergangenen drei Spielen deren Position. Was für ihn weder überraschend kam noch Neuland war. «Ich habe früher schon als Libero in der NLA gespielt und darf schon sagen, dass ich auf dieser Position in der Schweiz auch einer der Besseren bin. Für den Vorstand, den Trainer und für mich sofort klar, dass ich einspringe.»

Der Positionswechsel bedeutet für ihn, dass er nicht mehr angreifen und auch nicht mehr servieren darf. «Für mich ist es sicher nicht die spannendste Position, vor allem, wenn der Gegner selten auf mich serviert. Aber es macht im Moment am meisten Sinn, dass ich als Libero spiele. Und wenn ich halt mal nicht grossartig aktiv zum Erfolg beitragen kann, sehe ich mich auf dem Feld einfach auch als mentale Stütze für meine Mitspieler.»

Im Minimum den dritten Platz sichern

In den letzten beiden Spielen der Qualifikation warten auf die Schönenwerder noch Lausanne, das seine Chancen auf einen Platz in den Playoffs wahren will, und das abgeschlagene Ligaschlusslicht Jona. «Gegen Lausanne haben wir immer einen harten Kampf, aber wenn wir so spielen wie zuletzt, sind wir der Favorit», blickt Gerson voraus.

«Die drei Punkte sind wichtig, damit wir sicher Dritter sind und im Halbfinal nicht auf Chênois treffen. Und eventuell können wir ja noch Näfels überholen – dann hätten wir sogar Heimrecht in den Playoffs.»

Wer macht hinter Schönenwerd das Rennen um das letzte Playoff-Ticket – Amriswil, Luzern oder Lausanne? Gerson würde es dem aufmüpfigen Überraschungsteam Luzern gönnen: «Bei Amriswil fehlt mir ein bisschen die Identifikation. Es würde ihnen vielleicht mal guttun, die Playoffs zu verpassen. Das Schöne ist, dass es am Ende die vier Klubs schaffen, die es auch verdient haben.»

2022 beendete Mirco Gerson seine Karriere als Beachvolleyball-Profi und wechselte zu Volley Schönenwerd. Peter Klaunzer/Keystone

Im Dezember wurde Mirco Gerson 30 Jahre alt, im Kopf fühle er sich dagegen eher wie 24. Ob er bei Volley Schönenwerd eine dritte Saison anhängen wird, weiss der Olympionike noch nicht. «Der Klub hat mir nach meiner Beach-Karriere eine coole Chance gegeben», sagt der Berner, «im Moment macht es mir grossen Spass hier.

Vom Körper her kann ich sicher noch fünf Jahre auf diesem Niveau spielen. Die Frage ist, ob ich es noch will. Irgendwann ist genug und ich würde auch gerne meine Trainerkarriere etwas vorantreiben.»

Gespräche mit den Verantwortlichen des Klubs laufen. Der Entscheid, ob er bleibt, ist wohl auch davon abhängig, ob Schönenwerd den dritten Platz aus der letzten Saison toppen, und Gerson seine Rückkehr in die Halle in der zweiten Saison krönen kann.

Nach Bronze in der Meisterschaft und Silber im Cup im Vorjahr will er jetzt Gold: «Wir gehen All-in für den Titel. Wir haben jetzt genug Zeit, um uns gut auf die Playoffs vorzubereiten und dann werden wir alles daransetzen, als nächsten Schritt den Finaleinzug zu schaffen.»

