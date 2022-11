Volley Schönenwerd trifft im CEV Cup auf Fino Kaposvar aus Ungarn

Volleyball Schöni-CEO Daniel Bühlmann über den Europacup: «Für die Spieler eine coole Sache, ich sehe Dollarzeichen» Der NLA-Zweite Volley Schönenwerd trifft im Europacup-Sechzehntelfinal auf den ungarischen Klub Fino Kaposvar. Der Teamchef erwartet ein ausgeglichenes Duell – mit leichten Vorteilen für den Gegner. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.11.2022, 19.05 Uhr

Aussenangreifer Luca Ulrich ist bis jetzt Schönenwerds fleissigster Punktesammler der laufenden Meisterschaft. Jörg Oegerli

Nach einem Drittel der Qualifikation ist Volley Schönenwerd in der NLA auf dem zweiten Zwischenrang klassiert. Nach Niederlagen gegen Näfels (1:3) und Luzern (2:3) reihten die Schönenwerder zuletzt vier Siege aneinander: 3:0 gegen Chênois, 3:2 gegen Amriswil sowie Lausanne und 3:1 gegen Jona. Sie liegen in der Tabelle drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Chênois und einen Punkt vor Näfels und Amriswil auf den Plätzen drei und vier.

«Der Start war typisch Schöni. Wir waren im ersten Match gegen Näfels völlig neben den Schuhen. Ich weiss gar nicht, wie wir überhaupt einen Satz für uns entscheiden konnten», sagt CEO Daniel Bühlmann über den Saisonauftakt. Im zweiten Spiel habe sich das Team deutlich gesteigert. «Wir verlieren den ersten Satz sehr unglücklich, beherrschen sie in den folgenden zwei Sätzen und spielen dann im vierten Satz wieder schlecht – davon haben wir uns im Tiebreak nicht mehr erholt», blickt er auf das 2:3 am zweiten Spieltag gegen Luzern zurück.

Mit vier Siegen in Folge korrigierte Schönenwerd den Fehlstart. «In den letzten vier Spielen waren wir gut», sagt Bühlmann, «wir hatten zwar immer noch Hänger drin, aber maximal einen Satz lang.» Vier der sieben NLA-Klubs qualifizieren sich für die Playoff-Halbfinals. «Wenn ich jetzt wetten würde, wären Chênois, Amriswil, Näfels und wir meine Favoriten für die Playoff-Plätze», wägt Bühlmann ab. «Aber bis jetzt ist alles wie erwartet eng in der Tabelle. Sechs Teams sind noch voll im Rennen und man darf sich praktisch keinen Ausrutscher leisten – wir hatten einen gegen Luzern.»

Daniel Bühlmann, CEO des Schönenwerder NLA-Teams. Remo Fröhlicher

Was spricht in diesem Sechskampf für Schönenwerd? «Wir haben viel Luft nach oben», antwortet Bühlmann. «Die Spielverteilung muss aber noch breiter werden. Wir arbeiten zu viel über Aussen und müssen etwas mehr auf der Diagonalen operieren. Auch in der Mitte haben wir sicher noch Steigerungspotenzial. Unser grosses Plus ist definitiv, dass wir ein sehr ausgeglichenes Team mit einer stabilen Annahme haben und nicht von Einzelspielern abhängig sind.»

Vor dem nächsten Einsatz in der Meisterschaft, dem Heimspiel am Samstag gegen Näfels, startet Volley Schönenwerd am Mittwoch sein Europacup-Abenteuer. Im CEV Cup trifft das Team von Headcoach Johan Verstappen in den Sechzehntelfinals auf Fino Kaposvar aus Ungarn. Der CEO erwartet eine ausgeglichene Affiche – mit leichten Vorteilen für den Gegner: «Ungarn zählt sicher nicht zu den Topligen in Europa. Ich schätze sie ähnlich stark wie die NLA ein, vielleicht ein bisschen besser.»

Kaposvar ist mit vier Siegen und zwei Niederlagen in die heimische Meisterschaft gestartet. Wie die Schönenwerder setzen die Ungarn in erster Linie auf einheimische Spieler. Verstärkt wird das Team durch die beiden Kubaner Hermes Quevedo Hernandez (Diagonal) und Tomas Lescay Favier (Mitte) sowie den bulgarischen Aussenangreifer Barnabas Fenyvesi.

Das Rückspiel findet nächsten Mittwoch statt. Die Schönenwerder reisen am Dienstag nach Ungarn und kommen am Donnerstag zurück. Nicht mit dabei sein wird Topskorer Luca Ulrich, der aktuell seinen Zivildienst leistet. «Das ist natürlich kein Pluspunkt», so Bühlmann. «Cyril Kolb und Mirco Gerson machen es aber ebenfalls gut auf der Aussenposition und wir werden Lucas Fehlen kompensieren können. Aber es wird ein komplett anderes Spiel – Indeewara Mahela auf der Diagonalen wird viel mehr Bälle bekommen.»

Das Team sei gut drauf und will weiterkommen, blickt Bühlmann den Europacup-Auftritten optimistisch entgegen. Deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm die finanzielle Komponente: «Eine Runde im Europacup kostet uns zwischen 10000 und 15000 Franken. Für die Spieler ist dieser Wettbewerb eine tolle Sache, ich sehe eher die Dollarzeichen, denn für den Klub ist es vor allem ein Kostenfaktor.»

Wenn er freie Wahl hätte, würde sich Schönenwerds CEO im Europacup für einen Gegner aus der deutschen Bundesliga entscheiden. «Das sind starke Klubs, die man in der Schweiz auch kennt. Ein Vergleich wäre sehr spannend. Aber auch Klubs aus Norditalien wären mal interessante Gegner», sagt Daniel Bühlmann. Vielleicht geht sein Wunsch in den Viertelfinals in Erfüllung. Im Achtelfinal ginge die Reise entweder nach Kroatien oder Tschechien.

