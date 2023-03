Volley Schönenwerd sichert sich dank Comeback das Break

Volley Schönenwerd gewinnt auswärts gegen Näfels im Tiebreak und liegt in der Halbfinal-Serie erstmals vorne. Am Sonntag findet das vierte Spiel der Best-of-five-Serie in der Betoncoupe Arena statt.

Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.03.2023, 23.28 Uhr