Volley Schönenwerd im Europacup gegen den Cupsieger Tschechiens

Volleyball Schönenwerd empfängt im Europacup den amtierenden tschechischen Cupsieger Nach dem Erfolg gegen Fino Kaposvar aus Ungarn geht das Europa-Abenteuer von Volley Schönenwerd gegen den tschechischen Klub Jihostroj Budejovice weiter. Das Achtelfinal-Hinspiel findet am Mittwoch in der heimischen Betoncoupe Arena statt, das Rückspiel in zwei Wochen in Tschechien. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.11.2022, 12.58 Uhr

Im Europacup-Sechzehntelfinal gewann Volley Schönenwerd gegen Fino Kaposvar aus Ungarn. Bruno Kissling

In der Meisterschaft mussten die Schönenwerder am vergangenen Samstag im neunten Spiel zum vierten Mal als Verlierer vom Feld. Das Team von Trainer Johan Verstappen unterlag dem NLA-Leader Chênois auswärts in drei Sätzen. Die Sätze eins (25:20) und drei (25:22) verliefen klar zugunsten der Genfer. Im zweiten Durchgang lagen die Schönenwerder, die auf den Diagonalangreifer Indeewara Mahela verzichten mussten, lange Zeit vorne. In der Schlussphase vergaben sie einen Fünf-Punkte-Vorsprung und verloren den Satz noch mit 24:26.

In der Tabelle konnten sich Chênois und Näfels in der ersten Hälfte der Qualifikation etwas von der Konkurrenz absetzen. Dahinter streiten sich vier Klubs um die anderen beiden Tickets für die Playoff-Halbfinals. Schönenwerd liegt aktuell auf Platz drei; mit einem Punkt Abstand folgen Luzern und der schwach in die Meisterschaft gestartete Titelverteidiger Amriswil auf den Rängen vier und fünf.

Lausanne auf Platz sechs hat ebenfalls nur drei Punkte Rückstand auf Schönenwerd und zudem noch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenten. Das einzige Team in der NLA, das nicht mehr um die Playoff-Plätze mitreden kann, ist das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Jona, das nach acht Meisterschaftsspielen erst einen Punkte auf dem Konto hat.

Die Tschechen setzen auf vier Ausländer

Bevor es für die Schönenwerder am Samstag in der Liga gegen den Meister Amriswil geht, wartet am Mittwoch der dritte Einsatz im Europacup in diesem Jahr. Nachdem sie sich im Sechzehntelfinal gegen die Ungarn von Fino Kaposvar durchgesetzt haben, treffen sie nun auf den tschechischen Klub Jihostroj Budejovice. Dieser schaltete in der Runde davor Mursa Osijek (Kroatien) aus. Die Tschechen gewannen beide Spiele ohne Satzverlust.

Die Schönenwerder erledigten ihre Aufgabe indes ebenfalls relativ souverän. Im Hinspiel in der heimischen Betoncoupe Arena triumphierten sie in drei Sätzen – 25:17, 25:20 und 25:21. Etwas knapper verlief das Rückspiel in Ungarn. «Schöni» holte sich den ersten Durchgang und kassierte danach den Satzausgleich. Mit dem 25:21 im dritten Satz machten die Schönenwerder dann den Einzug in die Achtelfinals aber bereits frühzeitig klar – nach dem 3:0 daheim hätte im Rückspiel eine 2:3-Niederlage gereicht für das Weiterkommen. Am Ende gewann Schönenwerd das Spiel im Tiebreak.

Mit Budejovice wartet jetzt ein grösserer Brocken. Der Klub wurde vor drei Jahren zum bisher letzten Mal tschechischer Meister, in der vergangenen Saison gewannen sie den Cup. In der Liga ist Budejovice aktuell auf dem dritten Platz hinter Leader Karlovarsko und Liberec klassiert – dank neun Siegen aus zwölf Spielen. Zuletzt feierte Budejovice sechs Siege in Serie in der heimischen Meisterschaft.

Die Mannschaft der Tschechen besteht mehrheitlich aus einheimischen Spielern, verstärkt mit vier Söldnern. Passeur Matias Giraudo kommt aus Argentinien, Diagonalangreifer Stijn van Schie aus Holland, Annahmespieler Filip Stoilovic aus Serbien und Mittelblocker Peter Ondrovic ist Slowake. Das Hinspiel findet am Mittwoch um 19.30 Uhr in Schönenwerd statt, das Rückspiel am 13. Dezember in Tschechien.

