Volley Schönenwerd bricht im Cupfinal spät auseinander.

Volleyball Schönenwerd bricht im Cupfinal spät auseinander Dritter Cupfinal, zum dritten Mal im Tiebreak verloren: Volley Schönenwerd wartet weiter auf den ersten Titel der Klubgeschichte. Dies obwohl das Team laut Topskorer Jalen Penrose «die wahrscheinlich beste Leistung in dieser Saison» abliefert gegen Amriswil. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.03.2022, 22.42 Uhr

Amriswils Topskorer Milija Mrdak gegen den Schönenwerder Block mit Reto Giger, Daniel Uruena und Mirco Gerson (von links). Conny Kurth

«Das war ein sehr gutes Spiel von uns, wahrscheinlich die beste Leistung in dieser Saison. Leider hat dies gegen das stärkste Team in der Schweiz am Ende trotzdem nicht gereicht», kommentierte Schönenwerds Topskorer Jalen Penrose die 2:3-Niederlage im Cupfinal gegen Amriswil. Für die Schönenwerder war es die vierte Tiebreak-Niederlage in den letzten fünf Spielen. In der Best-of-5-Halbfinalserie gegen Chênois hatten sie dreimal im Entscheidungssatz klar den Kürzeren gezogen.

«Ich weiss nicht, was unser Problem ist im Tiebreak», sagte Penrose, «wir waren plötzlich nicht mehr in der Lage zu punkten.» Während vier Sätzen waren die Schönenwerder mindestens ebenbürtig und verlangten dem Favoriten Amriswil alles ab. Den ersten Satz gewannen sie trotz zwischenzeitlichem Fünf-Punkte-Rückstand mit 25:23, im zweiten schlugen die Thurgauer mit dem gleichen Resultat zurück.

Amriswils Mittelblocker Facundo Imhoff steigt höher als Schönenwerds Daniel Uruena. Thurgauer Zeitung

Doch «Schöni» zog sein Spiel unbeirrt weiter und lag im dritten Satz stets knapp vorne. Begünstigt durch mehrere Fehler der Amriswiler in der Schlussphase entschied Schönenwerd den Satz dann gleich mit 25:20 für sich. Im vierten Durchgang wechselte die Führung hin und her. In der Money Time verkürzte Schönenwerds peruanischer Mittelblocker Daniel Uruena mit einem Ass auf 22:23, Amriswils serbischer Topskorer Milija Mrdak, der als bester Spieler des Finals ausgezeichnet wurde, rettete seine Mannschaft mit zwei Punkten in Folge ins Tiebreak.

Dort bewiesen die Amriswiler ihre grosse Klasse. Mit einer starken Defensive und druckvollen Aufschlägen erarbeiteten sie sich gleich am Anfang mehrere Breakpunkte. Die Schönenwerder fanden kein Mittel mehr im Angriff und lagen deshalb schon bald aussichtslos zurück (2:10). Amriswil holte sich den fünften Satz klar mit 15:6 und feierte seinen siebten Cupsieg in der Klubgeschichte. Die Schönenwerder dagegen warten weiter auf ihren ersten Titelgewinn. Nach 2015 (2:3 gegen Lausanne) und 2021 (2:3 gegen Jona) gehen sie dieses Jahr erneut leer aus.

«Die Enttäuschung ist riesig, die Niederlage schmerzt. Aber es war ein grosses Spiel vor so vielen Zuschauern», sagte Jalen Penrose nach dem zweistündigen Krimi. Schönenwerds CEO Daniel Bühlmann pflichtete bei: «Das war ein hochstehendes und packendes Volleyballspiel – es ist sehr bitter, dass es wieder nicht geklappt hat.»

Der Mannschaft könne er keinen Vorwurf machen: «Man hat erneut gesehen, dass wir in dieser Saison ein starkes Team hatten. Es war ein sehr guter Auftritt, leider konnte Amriswil im entscheidenden Moment nochmals eine Schippe drauflegen. Wir hätten im zweiten und im vierten Satz Chancen gehabt, alles klarzumachen.» Für Bühlmann war Amriswils Julian Weisigk der Matchwinner: «Er kam zwar immer nur für den Service rein, hat aber jedes Mal abgeliefert – ich hätte ihn zum MVP des Spiels gewählt.»

Amriswil hatte es sich etwas einfacher vorgestellt

Amriswils Passeur Dima Filippov bedient Mittelblocker Mischa von Burg. Thurgauer Zeitung

Enttäuschung bei Schönenwerd, grosse Freude dafür bei Mischa von Burg, der im Vorjahr noch für «Schöni» spielte. Der 24-jährige Mittelblocker gewann nicht nur seinen ersten Titel, er bekam auch die Auszeichnung für den besten Schweizer Spieler der NLA. «Ein unglaubliches Gefühl. Ich bin einfach nur happy, dass es geklappt hat», sagte er und lobte den Gegner: «Ehrlich gesagt hätte ich von ihnen nicht so viel Gegenwehr erwartet. Die Schönenwerder spielten sehr lange über ihrem Niveau. Wir wussten aber, dass wir das bessere Team sind und einfach weitermachen mussten, bis sie auseinanderbrechen – und im Tiebreak ist genau das passiert.»

Mitleid verspürte er nicht mit seinen ehemaligen Teamkollegen: «Das ist Sport.» Von Burg winkt nun sogar das Double. Auch im Playoff-Final gegen Chênois ist Amriswil der Favorit. Schönenwerd dagegen spielt gegen Lausanne um den dritten Schlussrang in der NLA. Wie gross ist die Motivation nach der Niederlage im Cupfinal noch? «Kein Kommentar», antwortete Penrose.

Amriswil ist zum siebten Mal Schweizer Cupsieger. Thurgauer Zeitung

