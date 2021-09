Volley Schönenwerd holt Olympia-Teilnehmer Mirco Gerson

Volleyball Olympia-Teilnehmer Mirco Gerson verstärkt Volley Schönenwerd Der 28-jährige Berner Mirco Gerson beendet seine Karriere als Beachvolleyball-Profi. In der kommenden NLA-Saison kann Volley Schönenwerd auf die Dienste des Aussenangreifers zählen. Raphael Wermelinger 09.09.2021, 14.33 Uhr

An den Olympischen Spielen in Tokio landete Mirco Gerson zusammen mit Adrian Heidrich auf dem 17. Platz. Felipe Dana/AP

«Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllen können, indem ich in Tokio an den Olympischen Spielen starten und an den Stränden dieser Welt mein Bestes geben durfte», kommentiert Mirco Gerson seinen Rücktritt vom Spitzensport gegenüber Swiss Volley.