Volley Schönenwerd tauscht fast die komplette Mannschaft aus.

Volleyball NLA Zehn Abgänge: Schönenwerd erneuert Kader um siebzig Prozent Nur vier Spieler werden auch in der nächsten Saison noch mit dabei sein. Reto Giger, Mirco Gerson, Cyril Kolb und Roy Schmid bleiben bei Volley Schönenwerd. Zehn Abgänge müssen kompensiert werden. Das bedeutet viel Arbeit für den Sportchef und den CEO. Raphael Wermelinger 11.05.2022, 21.19 Uhr

Der peruanische Mittelblocker Daniel Uruena (im Angriff) wechselt zusammen mit Libero Julian Fischer und Passeur Mathis Jucker zu Chênois. Bruno Kissling

Das letzte Kader war gut genug für den dritten Platz in der NLA und den Einzug in den Cupfinal – wo eine 2:3-Niederlage gegen Doublegewinner Amriswil resultierte. «Ich würde uns dafür die Note 5 geben», stellt Daniel Bühlmann sich und Bujar Dervisaj ein gutes Zeugnis aus. Jetzt basteln die beiden am Kader für die nächste Saison. Es gibt einiges zu tun.

«Bujar ist als Sportchef federführend und macht die Hauptarbeit. Er stellt nach Absprache mit Trainer Johan Verstappen auch die Kontakte her», sagt CEO Bühlmann. «Ich gebe nur meinen Kommentar dazu und schaue, dass der Spieler in unser Budget passt.»

Nebst Assistenztrainer Frank Hörster haben zehn Spieler das Team verlassen. Daniel Uruena, Mathis Jucker und Julian Fischer wechseln zu Vizemeister Chênois. Jucker war Nummer 2 auf der Zuspieler-Position und wird durch Tobias Moser ersetzt, der von Volley Luzern zurückkehrt. Passeur Nummer 1 ist weiterhin Reto Giger.

Der langjährige Libero Julian Fischer sucht bei Chênois eine neue Herausforderung. zvg

Auch Passeur Mathis Jucker zieht es zum Vize-Meister nach Genf. zvg

Schwer zu kompensieren ist der Abgang von Libero Fischer. Da auch die Nummer 2 Yves Charpilloz geht, brauchen die Schönenwerder zwei neue Liberos. «Wir holen zwei junge Schweizer, die schon in der NLA gespielt haben», erklärt Daniel Bühlmann. «Es ist eine gute Lösung, aber wir gehen damit ein gewisses Risiko ein. Einen Ausländer wollten wir nicht auf dieser Position.»

Dafür braucht es am Block gleich deren zwei neue Söldner. Der Brasilianer Rodrigo Leitzke und der Peruaner Daniel Uruena ziehen weiter. Gute Schweizer Mittelblocker sind rar. Eine Rückkehr von Mischa von Burg aus Amriswil kommt frühestens in einem Jahr in Frage.

Mittelblocker Rodrigo Leitzke wird wohl in seine Heimat Brasilien zurückkehren. Joerg Oegerli

Schönenwerd wird zwei Ausländer holen, die sich mit Roy Schmid um die beiden Plätze in der Mitte streiten werden. Auch auf der Diagonalen braucht es nach den Abgängen von Jalen Penrose und Piero Müller frische Kräfte. Jayalath Mahela aus Sri Lanka soll Penrose als Topskorer beerben. Zudem steht laut Bühlmann die Verpflichtung eines jungen und talentierten Spielers als Nummer 2 auf der Diagonalposition kurz vor dem Abschluss.

Topskorer Jalen Penrose verlässt Volley Schönenwerd nach nur einer Saison. Joerg Oegerli

Wie auch Nico Beeler, der in seiner einzigen Saison bei den Solothurnern Captain war. Bruno Kissling

Aus privaten Gründen verlässt Nico Beeler «Schöni» nach nur einer Saison wieder. Den Captain, der verletzungsbedingt die entscheidende Phase der Meisterschaft verpasste, zieht es zurück in die Ostschweiz und zu Näfels. «Wir hätten sehr gerne mit ihm verlängert», bedauert Bühlmann.

Freuen kann er sich dafür darüber, dass Rohdiamant Cyril Kolb und Ex-Beachvolleyball-Profi Mirco Gerson bleiben. «Mirco war im vergangenen Jahr einer der wichtigsten Transfers. Er hat uns einen oder zwei Plätze gebracht», lobt Bühlmann, «Cyril konnte sich nach Nico Beelers Verletzung aufdrängen und ist mit hervorragenden Leistungen in die Bresche gesprungen.»

Luca und Dominic Häfliger suchen ihr Glück anderswo. Damit sind zwei Plätze auf der Annahme-Position neben Gerson und Kolb frei. Den einen nimmt Curdin Acklin ein – mit erst 17 ein Versprechen für die Zukunft. «Das wird seine erste Saison in der NLA und er wird sich seine Einsatzzeiten in den Trainings erarbeiten müssen», sagt Bühlmann, der in Kürze noch einen weiteren Aussenangreifer unter Vertrag nehmen wird.

«Wir haben das Kader um siebzig Prozent erneuert», fasst der CEO die Transfertätigkeiten zusammen. «Dadurch wird das Team eine längere Anlaufstrecke brauchen, bis es funktioniert. Aber das war in der letzten Saison auch so.» Ob er sich und Bujar Dervisaj wieder auf die Schultern klopfen – oder endlich zum ersten Titel in der Klubgeschichte gratulieren – kann, wird sich ab Oktober zeigen.