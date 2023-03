Volley Schönenwerd schlägt gegen Näfels mit 3:0-Heimsieg zurück

Volleyball NLA «Schöni» schlägt zurück: dominanter 3:0-Heimsieg und Ausgleich in der Serie Volley Schönenwerd revanchiert sich für die 0:3-Startniederlage und gleicht den Halbfinal gegen Näfels mit einem starkem Heimauftritt wieder aus. Am Mittwoch wird die Best-of-five-Serie im Glarnerland fortgesetzt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 12.03.2023, 13.48 Uhr

Schönenwerds Diagonalangreifer Mahela Indeewara steigt höher als der Näfels-Block. Jörg Oegerli

Im ersten Playoff-Duell war er noch der Held der Glarner. Mit 21 Punkten führte der finnische Topskorer Antti Ropponen Näfels zum diskussionslosen 3:0-Sieg. Die Schönenwerder fanden beim Halbfinal-Auftakt kein Mittel gegen den Diagonalangreifer. Eine Woche später war aber alles anders.

Der beste Punktesammler der Glarner blieb in der zweiten Begegnung der Best-of-five-Serie blass. Nur vier Punkte waren am Ende auf Ropponens Konto. Gleich bei seinem ersten Angriff des Spiels wurde er von Schönenwerds Topskorer Luca Ulrich geblockt, sein zweiter Versuch landete im Seitenaus und mit seinem dritten Angriff scheiterte Ropponen an Cyril Kolb.

Aus all dem resultiert eine frühe Sechspunkteführung für die Schönenwerder. Bei Näfels bekundete nicht nur Ropponen Mühe – es passte zu Beginn gar nichts zusammen bei den Gästen. Die Schönenwerder spielten abgeklärt und lagen nach einer guten Serviceserie von Mahela bereits uneinholbar mit 12:3 vorne. Am Ende holten sie sich den Startsatz zu 17.

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Angriffsfehler von Ropponen. In einer Phase mit beidseits vielen Servicefehlern konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Näfels ging bei Satzmitte erstmals in diesem Spiel in Führung, doch Kolb mit einem Ass und Topskorer Ulrich mit einem weiteren Breakpunkt zum 16:15 hatten die passenden Antwort bereit. Es folgte die beste Phase des Spiels mit einigen längeren und sehenswerten Ballwechseln.

Vier Punkte in Serie, als es kurz brenzlig wurde

In diesem einzigen halbwegs brenzligen Moment sprang bei Schönenwerd Mittelblocker Samuel Taylor-Parks in die Bresche. Zuerst sicherte er seiner Mannschaft den umkämpften Punkt zum 20:19, dann blockte er Roppenen und legte gleich noch einen erfolgreichen Angriff durch die Mitte nach. Schönenwerds vierter Punkt in Serie – Ulrichs Ass zum 23:19 – bedeutete bereits die Entscheidung

«Schöni» hatte das zaghafte Aufmucksen der Glarner rasch wieder im Keim erstickt – davon erholte sich Näfels nicht mehr. Die Gäste, bei denen Nico Süess fehlte und durch David Aebli ersetzt wurde, zeigten Schwächen in der Annahme. Die Schönenwerder konnten mehrfach mit Abstaubern am Netz punkten. Und weil sie selbst in der Annahme einen hervorragenden Job machten, hatte Zuspieler Reto Giger oft viel Zeit und konnte Variation ins Spiel bringen. Was sich auch in der Statistik zeigt: Im dritten Durchgang kamen die beiden Aussenangreifer Ulrich und Kolb auf je fünf Punkte, die beiden Mittelblocker Parks und Rodriguez sowie Diagonalangreifer Mahela auf drei.

Mit einem 25:18 zementierte die Schönenwerder den 3:0-Sieg. Der Playoff-Halbfinal zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Quali ist nach zwei völlig unterschiedlichen Spielen wieder ausgeglichen. Diesmal bleibt den Teams allerdings keine ganze Woche, um das Aufeinandertreffen zu verarbeiten. Das dritte Spiel findet am Mittwoch in Näfels statt – das vierte am kommenden Samstag wieder in der Betoncoupe Arena. «Schöni» braucht ein Break.

