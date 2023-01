«Schöni» steht vor heissem Duell mit Luzern um ein Playoff-Ticket

Volleyball NLA «Schöni»-Passeur Reto Giger vor dem kapitalen Spiel gegen Luzern: «Wir rechnen mit den Playoffs» Mit dem 3:2-Sieg gegen Näfels zum Start ins neue Kalenderjahr konnte Schönenwerd seinen Platz unter den besten vier Teams der NLA behaupten. Nun geht der Kampf um die Playoff-Plätze mit dem Heimspiel gegen die punktgleichen Luzerner in die heisse Phase. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 18.01.2023, 20.19 Uhr

«Schöni»-Passeur Reto Giger bedient seinen Mittelblocker Jonathan Rodriguez (Nr. 15). Jörg Oegerli

Der amtierende Meister und Cupsieger Amriswil, der letztjährige NLA-Siebte Luzern und Volley Schönenwerd, das drittbeste Team in der vergangenen Saison: Die drei machen die beiden verbliebenen Plätze in den Playoffs unter sich aus. Vor dem Trio in der Tabelle stehen Näfels mit sechs Punkten und Spitzenreiter Chênois mit neun Punkten Vorsprung. Schönenwerd und Luzern auf den Plätzen drei und vier haben nach 13 von 18 Qualispielen je 21 Punkte auf dem Konto, Amriswil auf dem ersten Nicht-Playoff-Rang 19.

«Diese Konstellation zeichnete sich schon Anfang Saison ab», sagt Schönenwerds Passeur Reto Giger zur Tabellensituation in der NLA. «Chênois hat die kompletteste Mannschaft. Sie sind sehr erfahren und haben von uns auf diese Saison Libero Julian Fischer und Mittelblocker Daniel Uruena geholt. Sie verfügen über gute Aussenangreifer, mit dem Serben Brzakovic über einen sehr konstanten Diagonalangreifer und dazu eine sackstarke Mitte – Chênois ist bis jetzt klar das beste Team.»

Bisherige Duelle mit Luzern waren Fünfsätzer

Trotzdem fertigte Schönenwerd den Leader in der dritten Runde zu Hause 3:0 ab. In der zweiten Begegnung zogen die Schönenwerder in Genf dann mit dem gleichen Resultat den Kürzeren. Gegen die beiden direkten Konkurrenten im Playoff-Kampf haben sie eine ausgeglichene Bilanz. Daheim unterlagen sie sowohl Amriswil (0:3) als auch Luzern (2:3), auswärts gewannen sie gegen beide in fünf Sätzen.

Anfang Oktober führten die Schönenwerder im ersten Heimspiel der Saison gegen Luzern zwischenzeitlich mit 2:1 nach Sätzen, gaben das Spiel aber aus den Händen. «Wir müssten 3:1 gewinnen», ärgert sich Giger, «aber auswärts haben wir gezeigt, dass wir wissen, wie wir sie knacken können.» Im zweiten Duell Mitte November in Luzern verwandelten die Schönenwerder einen 1:2-Rückstand in einen Tiebreak-Sieg.

«Luzern ist ein wildes Team, das von den Emotionen lebt», sagt der 31-Jährige vor der dritten Begegnung in dieser Saison. «Es wird ein heisser Kampf – ich kenne einige Spieler von der Nati.» Vier Luzerner standen zuletzt im Kader der Schweiz: Passeur Peer Harksen, Aussenangreifer Bruno Jukic, Mittelblocker Alexander Lengweiler und Luca Müller, der in der Nati als Libero agiert, bei Luzern wieder auf der Annahmeposition. Schönenwerd stellt mit Aussenangreifer Luca Ulrich und Reto Giger aktuell zwei Nationalspieler – Mittelblocker Roy Schmid gehört zum erweiterten Kader.

Luzerns Passeur Peer Harksen, der mit Schönenwerds Reto Giger das Zuspieler-Duo der Schweizer Nationalmannschaft bildet. zvg

Gut kennt Reto Giger Peer Harksen, der mit ihm das Zuspieler-Duo der Nationalmannschaft bildet. «Er ist der aggressivere Passeur von uns beiden und versucht öfter, mal einen Ball anzugreifen. Man darf ihn nicht in Fahrt kommen lassen. Das gilt für das ganze Luzerner Team», sagt Giger über den vier Jahre jüngeren Harksen. Nati-Trainer Mario Motta hat ihnen Spitznamen verpasst. Giger ist «Mr. Philosophy», da er überlegter spielt, Harksen wegen seiner überraschenden Pässe «Mr. Fantasy».

Setzt sich die Philosophie oder die Fantasie durch? Wer sein Team im kapitalen Direktduell am Samstag zum Sieg führt, macht einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs. Es ist allerdings auch gut möglich, dass am Ende beide Klubs jubeln und Titelverteidiger Amriswil leer ausgeht. Bei den Thurgauern kam es im Dezember zu einem Trainerwechsel. Der Kanadier Vincent Pichette wurde entlassen und der Argentinier Juan Serramalera, der Amriswil im Vorjahr zum Double geführt hatte, kehrte zurück.

Luca Ulrich (r.) ist in dieser Saison mit 227 Punkten bislang der Topskorer von Volley Schönenwerd. Jörg Oegerli

Schönenwerd zuletzt mit drei Siegen in Folge

Die Rochade brachte allerdings noch nicht den gewünschten Effekt. Am vergangenen Wochenende verlor Amriswil bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen «Angstgegner» Luzern. Schönenwerd konnte am Samstag im dritten Anlauf erstmals Näfels bezwingen. Die Glarner hatten das erste Aufeinandertreffen mit 3:1 für sich entschieden und das zweite mit 3:2. Diesmal setzten sich die Schönenwerder in fünf Sätzen durch.

Die Formkurve der Niederämter zeigt nach oben. Es war dies der dritte Sieg in Folge für die Mannschaft um Passeur Reto Giger. «Chênois und Näfels sollten es machen», schaut er auf die abschliessenden sechs Spieltage der Qualifikation voraus. «Bei Amriswil, Näfels und uns wage ich keine Prognose. Die drei Teams sind sehr ausgeglichen und es kann wirklich alles passieren. Wir rechnen mit den Playoffs – die sind unser Ziel. Und wenn wir so performen wie in den letzten Spielen, schaffen wir es auch.»

Alle Spielerinnen und Spieler, die bei Swiss Volley Region Aargau lizenziert sind, geniessen beim Heimspiel der Schönenwerder am Samstag gegen Luzern (17.30, Betoncoupe Arena) freien Eintritt. Wer sich ein Gratis-Ticket reservieren will, muss sich im Vorfeld unter www.volleyevents.ch/svra anmelden.

