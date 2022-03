Volley Schönenwerds Cyril Kolb ist die Entdeckung der Saison.

Volleyball NLA Schönenwerds Cyril Kolb ist die Entdeckung der Saison Annahmespieler Cyril Kolb nutzt seine Chance nach der Verletzung von Captain Nico Beeler und avanciert bei Volley Schönenwerd zum Leistungsträger. Vor dem Start des Playoff-Halbfinals gegen Chênois sagt er: «Die Chancen stehen 50 zu 50». Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 05.03.2022, 10.47 Uhr

Cyril Kolb (Nummer 8) lässt sich beim Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Chênois von Mitspieler Daniel Uruena (rechts) feiern. Joerg Oegerli / oegerli-sportfotos

Egal, wo man hinhört, überall erklingen Lobeshymnen auf Schönenwerds 19-jährigen Annahmespieler Cyril Kolb. «Er zeigte ein sensationelles Spiel. Er hat uns kaputtgemacht», sagte Luzerns Trainer Marco Fölmli nach der 1:3-Niederlage Anfang Februar. Schönenwerds CEO Daniel Bühlmann attestiert: «Er sprang in die Bresche und macht einen hervorragenden Job.» Anerkennend äussert sich auch Julien Carrel, langjähriger Passeur und Captain in Lausanne und jetzt Experte bei Swiss Volley: «Diese Saison gab es in der NLA einige junge Schweizer Spieler zu sehen. Besonders viel Freude bereitet mir die Entdeckung von Cyril Kolb, der sich in Schönenwerd als Stammspieler auf dem Flügel etabliert hat.»

Der Berner stiess im vergangenen Sommer zu den Schönenwerdern. Davor spielte er in der NLB für das Partnerschaftsprojekt der Vereine Oberdiessbach und Uni Bern. Zudem trainierte er mehrmals pro Woche im ­Nationalen Leistungszentrum in Aarau. Nach Schönenwerd kam Cyril Kolb mit dem Ziel, sich möglichst schnell an das Niveau der NLA anzupassen und sich für erste Einsätze zu empfehlen: «Ich wollte Fortschritte machen im Training, mich gut präsentieren. Einsätze in den Spielen sah ich als Bonus.»

Die Schönenwerder bestritten den Grossteil der Qualifikation erwartungsgemäss mit Nico Beeler und Mirco Gerson auf der Annahmeposition. Kolbs Chance kam am 29. Januar, als sich Captain Nico Beeler im Spiel gegen Näfels verletzte. Er durfte in den letzten vier Qualispielen ran. Gegen Luzern erzielte er 17 Punkte, gegen Jona war er der beste Skorer der Schönenwerder. «Das war mein bestes Spiel – ich bekam 18 Bälle und machte 15 Punkte.» Am emotionalsten waren für ihn die Siege im Cup gegen Chênois und Lausanne, die Volley Schönenwerd den Weg zur zweiten Finalteilnahme in Folge ebneten.

Drei der vier Duelle gingen an die Schönenwerder

Im Final trifft Schönenwerd am 26. März in Winterthur auf Amriswil. Bis es so weit ist, liegt der Fokus auf der Playoff-Halbfinalserie gegen Chênois. Die beiden Klubs schlossen die Qualifikation auf den Plätzen zwei und drei ab. Die Genfer holten in 18 Spielen 3 Punkte mehr als die Schönenwerder. Diese konnten aber zwei der drei Direktduelle für sich entscheiden – dazu der Sieg im Cup-Viertelfinal.

Luzerns Angreifer Edvarts Buivids gegen den Schönenwerder Block um Cyril Kolb (8) und Daniel Uruena (9). Bild: Boris Bürgisser

Ist Volley Schönenwerd gar der Favorit in der Best-of-Five-Serie? Nicht für Swiss-Volley-Experte Julien Carrel, der auf einen Finaleinzug des Titelverteidigers tippt: «Die Genfer haben offensiv eine komplettere Mannschaft als die Schönenwerder und verfügen über die erfahreneren Spieler.» Gleichzeitig lobt Carrel Schönenwerds Diagonalangreifer Jalen Penrose. Die Energie, die der Amerikaner auf dem Feld ausstrahle, sei bemerkenswert.

«Die Chancen stehen 50 zu 50», wägt Cyril Kolb ab und erinnert an den jüngsten Sieg der Genfer gegen den Qualisieger Amriswil: «Der gibt ihnen sicher Rückenwind, aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben in dieser Saison drei von vier Spielen gewonnen gegen sie, das kann ein mentaler Vorteil sein.» Chênois’ grösste Stärken eruiert Kolb im Angriff. Der Topskorer der Genfer ist Strahinja Brzakovic. Der Serbe machte in 18 Qualispielen 358 Punkte, 8 mehr als Schönenwerds bester Punktesammler ­Jalen Penrose. «Wir müssen sehr gut servieren und ihre Schwächen in der Annahme ausnutzen. Das erleichtert uns die Aufgaben am Block und in der Defensive», gibt Kolb den Fahrplan für das heutige Auswärtsspiel in Genf bekannt.

Für ihn wird es die Playoff-Premiere. Nico Beeler trainiert nach seiner Knöchelverletzung zwar wieder, für einen Einsatz sei es aber wohl noch zu früh, so Kolb: «Ich hoffe natürlich, dass er schnell zurückkommt. Denn er ist eine extreme Stütze für das Team.» Kampflos wird er seinen Platz aber sicher nicht hergeben. Er will mit guten Leistungen dafür sorgen, dass es weiterhin keinen Grund für einen Wechsel gibt: «Ich hätte mir nie erträumt, dass meine erste Saison in der NLA so gut verläuft. Jetzt gebe ich mein Bestes, die Leistungen zu bestätigen. In jedem einzelnen Training, Woche für Woche in jedem einzelnen Spiel.»

