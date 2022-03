Volleyball NLA Schönenwerd verliert auswärts zum zweiten Mal im Tiebreak Volley Schönenwerd unterliegt Chênois wiederum mit 2:3 und liegt in der Best-of-five-Halbfinalserie nun mit 1:2 zurück. Damit sind die Schönenwerder am Mittwoch daheim unter Zugzwang. Raphael Wermelinger 13.03.2022, 20.44 Uhr

Der Genfer Denis Abramov gegen den Schönenwerder Block um Daniel Uruena und Reto Giger. Jörg Oegerli

Das dritte Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Chênois wurde für die Schönenwerder zum Spiel der vielen verpassten Chancen. Immer wieder konnte sich das Team von Trainer Johan Verstappen ins Spiel zurückkämpfen, am Ende reichte es aber knapp wieder nicht für das wichtige Break in der Halbfinalserie. Damit sind die Schönenwerder am Mittwoch daheim unter Zugzwang. Sie müssen die Best-of-five-Serie abermals ausgleichen, um die Chance auf die Finalteilnahme zu wahren.

Im ersten Satz verwandelte Schönenwerd dank einer starken Serviceserie von Jalen Penrose einen 10:13-Rückstand in eine 15:13-Führung. «Schöni» blieb bis zum 21:20 vorne, musste dann aber die folgenden vier Punkte den Genfern überlassen. Diese nutzten kurz darauf ihren zweite Satzball zum 25:22. Auch im zweiten Satz rannte Schönenwerd von Anfang an einem Drei-Punkte-Rückstand nach.

In der Money Time glich Penrose, der mit 29 Punkten der beste Skorer des Spiels war, für die Gäste zum 22:22 aus. Dennoch kamen die Genfer zu zwei Satzbällen, leisteten sich dann aber einen Servicefehler sowie einen Angriffsfehler zum 24:24. Bestraft wurden sie von den Schönenwerdern dafür nicht. Nach dem erfolgreichen Side-out blockten sie den Angriff von Mirco Gerson und sicherten sich den zweiten Satz mit 26:24.

Die Reaktion der Schönenwerder fiel heftig aus. Gleich mit 25:17 gewannen sie den dritten Durchgang und meldeten sich ins Spiel zurück. Auch im vierten Durchgang punktete «Schöni» immer wieder mit dem eigenen Aufschlag. Wie etwas Zuspieler Reto Giger mit seinem Ass zum 18:13. Die Hypothek vermochte das Heimteam nicht mehr wettzumachen. Mit dem 25:21-Satzgewinn glichen die Schönenwerder das Spiel wieder aus und hatten nun eigentlich das berühmte Momentum auf ihrer Seite.

Doch Schönenwerd leistete sich in der entscheidenden Phase zu viele kapitale Fehler. Dank vier Punkten in Serie – ein Servicefehler von Cyril Kolb, zwei Angriffsfehler von Penrose und ein Block von Topskorer Strahinja Brzakovic gegen Gerson – zogen die Genfer auf 10:6 davon. Schönenwerd kam noch einmal auf 9:11 heran, doch die folgenden vier Punkte gingen allesamt an Chênois. Der amtierende Meister könnte die Halbfinalserie somit am Mittwoch mit einem Sieg beenden und in den Final gegen Amriswil einziehen.