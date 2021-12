Volleyball NLA Schönenwerd mit souveränem Sieg zum Abschluss, aber «die Leistungen schwanken unglaublich» Im letzten Spiel des Kalenderjahres schlägt Volley Schönenwerd das NLA-Schlusslicht Jona mit 3:0. Damit endet auch das zweite Drittel der Qualifikation, mit dem die Schönenwerder laut CEO Daniel Bühlmann nicht zufrieden sein können. Raphael Wermelinger 22.12.2021, 23.31 Uhr

Viel musste Trainer Johan Verstappen beim 3:0-Sieg gegen Jona nicht korrigieren. Bruno Kissling

Die Formkurve zeigte zuletzt abwärts: Nachdem Volley Schönenwerd im ersten Drittel der Qualifikation vier von sechs Spielen für sich entschieden hatte, resultierten aus den anschliessenden sechs Spielen nur noch zwei Siege und sieben Punkte. Dadurch fiel die Mannschaft von Trainer Johan Verstappen in der Tabelle vom zweiten auf den vierten Platz zurück. «Es ist gar keine Formkurve erkennbar. Die Leistungen schwanken unglaublich», zieht CEO Daniel Bühlmann ein Zwischenfazit. «Mit der Rückrunde können wir nicht zufrieden sein. Ich schaue dem weiteren Verlauf der Saison aber trotzdem positiv entgegen.»

Obwohl die Schönenwerder zwischenzeitlich fünf von sechs Spielen verloren haben, sei im zweiten Drittel der Qualifikation nicht alles schlecht gewesen, stellt Bühlmann klar: «Das Team zeigte gegen Näfels oder auch im Europacup gegen Ried hervorragende Spiele.» Auf der anderen Seite leistete sich Schönenwerd aber auch schwache Auftritte wie bei der 2:3-Heimniederlage gegen Luzern.

Diese Leistungsschwankungen seien teilweise dadurch zu erklären, dass viele Spieler fünfzig Prozent oder mehr arbeiten und sich deshalb «nicht nur mit Volleyball, sondern auch mit anderen Themen beschäftigen müssen», so Bühlmann. Ein weiter Grund für die vielen Hochs und Tiefs: «Die Hierarchie im Team ist noch nicht so, wie sie sein müsste.» Es sei nur logisch, dass die Mannschaft, die im Vergleich zur vergangenen Saison zu gut siebzig Prozent neu zusammengestellt wurde, am Anfang Zeit brauchte. «Aber wir hätten nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis sich das Team findet», sagt Bühlmann.

Zuversichtlich stimmt ihn, dass einige Spieler ab Januar weniger belastet seien bei der Arbeit und sich deshalb mehr auf den Sport konzentrieren können. Wichtig für das Team sei auch die Rückkehr von Mittelblocker Daniel Uruena, der wegen einer Verletzung bislang kaum zum Einsatz kam in dieser Saison. «Er wird noch ein paar Spiele brauchen, kann dann aber sehr wichtig werden für uns», sagt Bühlmann über den Peruaner. Der CEO spricht von Details, die entscheidend sein werden für einen positiven weiteren Verlauf der Saison: «Ich bin überzeugt, dass es dem Trainer gelingt, an den richtigen Schrauben zu drehen. Über die Qualität der Spieler müssen wir nicht diskutieren. Die stimmt. Wir können in dieser Liga alle Gegner schlagen – auch in einer Playoff-Serie über fünf Spiele.»

Vor dem letzten Spiel des Kalenderjahres gegen das NLA-Schlusslicht Jona am Mittwochabend forderte Bühlmann eine Leistungssteigerung – ein Sieg sei Pflicht. Das Team erfüllte diese Erwartungen. Und dies auf äusserst souveräne Art und vor allem ohne grössere Auf und Abs im Spiel. Jona konnte nur im dritten Satz an einem Teilerfolg schnuppern. Am Ende setzte sich Schönenwerd trotzdem ungefährdet in drei Sätzen durch: 25:17, 25:19 und 25:21. Diagonalangreifer Jalen Penrose war mit 13 Punkten der beste Scorer aufseiten der Schönenwerder. Captain Nico Beeler steuerte zehn Punkte zum zweiten Saisonsieg gegen seinen Ex-Klub bei.

Nach den Festtagen wartet Anfang Januar zuerst der Achtelfinal im Europacup gegen Tallinn auf die Schönenwerder. Dann geht in der NLA der Kampf um die Playoff-Plätze weiter. Nach Verlustpunkten haben die Schönenwerder aktuell lediglich ein Polster von drei Punkten auf die fünftplatzierten Luzerner, die vier ihrer letzten sechs Spiele gewannen. Um zumindest den vierten Tabellenplatz zu verteidigen, brauchen die Schönenwerder aber wieder ein Qualifikationsdrittel im Stile des ersten, sagt Daniel Bühlmann: «Ohne Punktgewinne gegen Amriswil, Chênois oder Lausanne wird es wohl nicht reichen. Weil alles dermassen eng beisammen ist in der Tabelle.» Er erwartet einen Vierkampf gegen Lausanne, Näfels und Luzern um die letzten beiden Plätze in den Playoffs.